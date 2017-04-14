Пассажир лондонского автобуса обезвредил вооруженного грабителя

Сегодня, 01:01

Позже мужчина был доставлен в больницу, где ему забинтовали порезы на руках и голове


Неизвестный пассажир лондонского автобуса вырвал нож у грабителя, который пытался ему угрожать. В Сеть попали кадры, на которых запечатлено, как темнокожий мужчина борется с нападавшим, а затем тот в страхе выбегает на остановке Стоук-Ньютон, сообщает The Telegraph.

Мужчины боролись несколько секунд перед тем, как пассажиру автобуса удалось отобрать нож у злоумышленника. После того, как оружие оказалось в руках у темнокожего жителя Лондона, его противник выскочил на ближайшей остановке.

Отбивший атаку британец выскочил вслед за нападавшим и закричал: "Я африканец! Тебе не удастся меня убить". Стоявшая рядом женщина заявила, что мужчина поранился. Позже пассажир был доставлен в больницу, где ему забинтовали незначительные порезы на руках и голове.
 
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