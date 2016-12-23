Пассажира самолета в США сняли с рейса за оскорбление дочки Трампа

Пассажира авиакомпании JetBlue Airways сняли с рейса за оскорбление Иванки Трамп – дочери избранного президента США Дональда Трампа, сообщают американский интернет-портал TMZ, специализирующийся на жизни звезд.

"Ваш отец разрушает страну. Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", – крикнул мужчина в адрес дочери Трампа.

Сотрудники авиакомпании вывели его с самолета. В официальном сообщении JetBlue Airways, подтверждается, что пассажир был удален с рейса для того, чтобы избежать конфликта, однако, по данным TMZ, Трамп проигнорировала нарушителя порядка.

Инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.

Как известно, Иванка Трамп была одной из руководителей предвыборной кампании Дональда Трампа. Иванка Трамп также известна как бизнесвумен, фотомодель и писательница.