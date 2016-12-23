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Пассажира самолета в США сняли с рейса за оскорбление дочки Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7822/93_main.1482475295.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/93_tn.1482475295.jpg Мир Мужчина кричал, что избранные американский президент разрушает страну

Пассажира самолета в США сняли с рейса за оскорбление дочки Трампа

Сегодня, 08:40

Мужчина кричал, что избранные американский президент разрушает страну

Иванка Трамп. Фото: Michael Vadon / wikimedia
Иванка Трамп. Фото: Michael Vadon / wikimedia

Пассажира авиакомпании JetBlue Airways сняли с рейса за оскорбление Иванки Трамп – дочери избранного президента США Дональда Трампа, сообщают американский интернет-портал TMZ, специализирующийся на жизни звезд.

"Ваш отец разрушает страну. Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", – крикнул мужчина в адрес дочери Трампа.

Сотрудники авиакомпании вывели его с самолета. В официальном сообщении JetBlue Airways, подтверждается, что пассажир был удален с рейса для того, чтобы избежать конфликта, однако, по данным TMZ, Трамп проигнорировала нарушителя порядка.

Инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.

Как известно, Иванка Трамп была одной из руководителей предвыборной кампании Дональда Трампа. Иванка Трамп также известна как бизнесвумен, фотомодель и писательница.
трамп

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Источник:

Интерфакс-Украина

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