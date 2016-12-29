Павел Эльянов попал в список участников Гран-при ФИДЕ

Соревнования пройдут в Шардже, Москве, Женеве и Пальма-де-Майорке

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала список шахматистов, которые могут участвовать в серии "Гран-при" 2017 года. Всего в соревнованиях могут участвовать 24 спортсмена.

В предварительном списке числятся: Магнус Карлсен (Норвегия), Аниш Гири (Нидерланды), Павел Эльянов (Украина), Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США), Вишванатан Ананд (Индия), Веселин Топалов (Болгария), Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США), Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Сергей Карякин (Россия), Петр Свидлер (Россия), Владимир Крамник (Россия) и Евгений Томашевский (Россия).

Соревнования пройдут в Шардже (17-28 февраля), Москве (11-22 мая), Женеве (5-16 июля) и Пальма-де-Майорке (15-26 ноября).