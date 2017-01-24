Педофильский скандал в Москве: экс-директор школы и его зам. приглашали учениц в баню

Как утверждают выпускники, преподаватели целовали и обнимали учениц, приставали к ним в школе и во время летнего похода в Крым

23 января 2017 года "Медуза" рассказала о масштабах сексуальных домогательств в школе для одаренных детей "Лига школ". По данным издания, к ученицам в возрасте от 13 лет приставали с момента основания учреждения и до его закрытия — c 1994 по 2015 год. Выпускники и бывшие сотрудники школы обвинили в сексуальных домогательствах в отношении учениц директора и его заместителя.

В этот же день на публикацию отреагировал Следственный комитет России, который начал проверку по сообщению о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Впервые о возможных домогательствах в московской "Лиге школ" стало известно осенью 2014 года. Тогда руководитель театральной студии Ирина Дмитриева узнала, что одна из ее учениц ушла из столичной школы из-за сексуального насилия со стороны директора, – передает TJ.

Дмитриева решила узнать, были ли случаи насилия в отношении других учениц. Преподаватель начала свое расследование, успев поговорить как с выпускниками, так и с учителями. Позже к поиску потерпевших присоединились другие бывшие ученики "Лиги школ", которые в январе 2015 года заставили руководство уйти из учреждения.

Потерпевшие

По данным "Медузы", случаи сексуального насилия и домогательств в "Лиге школ" повторялись последний 21 год, то есть с момента ее основания. Более двух десятков человек заявили изданию, что до них сексуально домогались директор школы Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов.

Точное количество пострадавших остается неизвестным. При этом издание утверждает, что Бебчук приставал к ученикам и на своем предыдущем месте работы — в школе "Икс" или лицее № 1561. Психолог "Лиги школ" Иван Лебедев заметил, что большое количество случаев подтвердить нельзя, поскольку многие девушки отказываются говорить о своем опыте.

В чем обвиняют преподавателей

Бывший замдиректора школы Николай Изюмов. Фото "Интеллект.клуба"

Многие бывшие ученицы рассказали СМИ, что Бебчук и Изюмов приставали к ним в школе, а также приглашали их в баню под предлогом дополнительных занятий и домогались их там. В ряде случаев дело якобы дошло до секса.

Как вспомнили выпускники, замдиректора школы Изюмов часто фотографировал школьниц на уроках и приставал к школьницам в кабинете, который он делил с директором Бебчуком. Изюмов каждый день целовал всех девушек при входе в школу в щеки и губы.

Бебчука и Изюмова обвинили в домогательствах не только в школе, но и за ее пределами. Замдиректора якобы приставал к ученицам во время летнего похода в Крым, к примеру, мазал обнаженных девушек кремом от загара. По воспоминаниям бывших школьников, в детских лагерях Изюмов садился на кровати к ученицам "Лиги школ" и целовал каждую из них.

В конце восьмого класса Лера перед походом, в которые в школе "Икс" также ходили регулярно, вместе с другими учениками сшила в здании школы спальные мешки — так, чтобы в каждый помещались три человека. В первую же ночевку в походе Бебчук сказал ей, чтобы она легла спать с ним в одном спальнике. "Обязательно спать в обнимку, это приятно", — объяснил учитель.

Реакция

Как пишет издание, в 2015 году выпускники предъявили руководству школу свое расследование домогательств и потребовали администрацию уволиться.

Бебчук и Изюмов согласились, вскоре после чего "Лига школ" закрылась. При этом бывшие ученики обратили внимание, что бывший директор работает в школе для одаренных детей "Интеллектуал", а его коллега основал "Интеллект-клуб" для проведения интеллектуальных игр.

С Бебчуком изданию связаться не удалось. По словам знакомых бывшего директора, недавно он неожиданно для них сменил место жительства. Изюмов обвинения в свой адрес отверг.

Из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, вывозил учащихся в детские лагеря, где совершал в отношении них действия сексуального характера. По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы.

Справка: "Лига школ" — это средняя общеобразовательная школа №1199 в московском районе Ясенево. В Учебное заведение принимают с 7 класса, в нем мест примерно на 60 человек. Для поступления необходимо было пройти собеседование, сдать письменный тест и сыграть со старшеклассниками в игру "Крокодил".

Занятия в "Лиге школ" сильно отличались от занятий в обычных школах: там, например, изучали латынь, а уроки ботаники проходили только в сентябре и мае, когда цветут растения. История, литература и история искусств были синхронизированы друг с другом: сначала Античность, потом Средневековье, Возрождение и так далее.

Два раза в год проводились конференции, для которых школьники готовили серьезные доклады. Все опрошенные СМИ выпускники сказали, что учиться в "Лиге школ" было очень интересно.