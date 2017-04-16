Пенс прокомментировал запуск ракеты в КНДР

Сегодня, 14:02

Американский политик считает, что ракетные испытания являются провокацией северокорейского руководства

Майкл Пенс. Фото: AFP
Майкл Пенс. Фото: AFP

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что утренний неудачный запуск ракеты Пхеньяном очередной раз напоминает о рисках, перед которыми стоит мир, передает 112.ua со ссылкой на Independent.

"Это утренняя провокация с севера является лишь последним напоминанием о рисках. Каждый из вас ежедневно стоит на защите свободы народа Южной Кореи и обороны Америки в этой части мира", – заявил Майк Пенс.

Отметим, что Майк Пенс находится в Сеуле с рабочим визитом и пробудет там 10 дней.

Как стало известно, Северная Корея попыталась провести сегодня очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Накануне запуска на параде в КНДР демонстрировали баллистические ракеты, которые могли бы долететь до США.

В свою очередь Южная Корея пригрозила КНДР за ракетные испытания. Южнокорейские власти пообещали своему агрессивному соседу карательные меры.
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