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Пенс заявил, что Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией http://www.segodnya.ua/img/article/7884/47_main.1484516070.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/47_tn.1484516070.jpg Мир По словам Пенса, Трамп открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным

Пенс заявил, что Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией

Сегодня, 23:34

По словам Пенса, Трамп открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным

Майк Пенс, фото AFP
Майк Пенс, фото AFP

Избранный президент США Дональд Трамп готов предложить новый взгляд на российско-американские отношения. Об этом заявил избранный вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CBS, передает телеканал "112 Украина".

"В лице избранного президента вы видите человека, который готов предложить свежий взгляд на поиски подхода к тем ужасным отношениям, которые сложились между Соединенными Штатами и Россией на сегодняшний день, который, по крайней мере, открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным и Россией", - заявил Майкл Пенс.

По мнению вице-президента США налаживание отношений с Москвой пойдет на пользу общим интересам обеих стран.

Напомним, ранее Трамп назвал условие, при котором готов отменить санкции против РФ.
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