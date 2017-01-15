Пенс заявил, что Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией

По словам Пенса, Трамп открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп готов предложить новый взгляд на российско-американские отношения. Об этом заявил избранный вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу CBS, передает телеканал "112 Украина".

"В лице избранного президента вы видите человека, который готов предложить свежий взгляд на поиски подхода к тем ужасным отношениям, которые сложились между Соединенными Штатами и Россией на сегодняшний день, который, по крайней мере, открыт к улучшению отношений с Владимиром Путиным и Россией", - заявил Майкл Пенс.

По мнению вице-президента США налаживание отношений с Москвой пойдет на пользу общим интересам обеих стран.

Напомним, ранее Трамп назвал условие, при котором готов отменить санкции против РФ.