Пенсионер похитил у ветеранов 150 тысяч долларов и потратил их на порно

Сегодня, 00:15

Растратчик полностью признал свою вину

Пенсионер похитил у ветеранов 150 тысяч долларов и потратил их на порно, фото Piter.TV
Пенсионер похитил у ветеранов 150 тысяч долларов и потратил их на порно, фото Piter.TV

72-летний Фредерик Браун (Frederick Brown) из американского города Мансфилд получил 2,5 года лишения свободы за кражу около 150 тысяч долларов у двух ветеранских организаций. Большую часть этих средств от потратил на просмотр порнографии в интернете, сообщает подразделение канала Fox в Огайо.

Защита Брауна настаивала на смягчении приговора и просила суд учесть, что обвиняемый сам является ветераном, ранее он не был судим. Он также нуждается в пересадке сердца, страдает от хронической печеночной недостаточности и диабета.

Растратчик полностью признал свою вину. Пенсионеру также предписано вернуть украденные деньги.

Браун работал казначеем в фондах, поддерживающих ветеранов, которые участвовали в войнах на территории других государств. Как сообщается, похититель и сам воевал во Вьетнаме. Он был единственным человеком, имевшим доступ к деньгам ветеранских организаций. Выяснилось, что с 2014 года он тратил их на покупки, которые проводил через свою дебетовую карту.

Полиция установила, что за услуги вебкам-моделей и другие порно-развлечения в сети мужчина заплатил в общей сложности 96 тысяч долларов.
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Источник:

Lenta.ru

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