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Пентагон сообщил о гибели 100 боевиков "Аль-Каиды" в результате авиаударов в Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7903/76_main.1484949124.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/76_tn.1484949124.jpg Мир Это была последняя контртеррористическая операция американской авиации за президентства ОБамы

Пентагон сообщил о гибели 100 боевиков "Аль-Каиды" в результате авиаударов в Сирии

Вчера, 23:51

Это была последняя контртеррористическая операция американской авиации за президентства ОБамы

Пентагон сообщил о гибели 100 боевиков &quot;Аль-Каиды&quot; в результате авиаударов в Сирии, фото AFP
Пентагон сообщил о гибели 100 боевиков "Аль-Каиды" в результате авиаударов в Сирии, фото AFP

Авиация США нанесла удар по тренировочному лагерю "Аль-Каиды" в Сирии, во время которого более 100 боевиков были ликвидировали. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Это была последняя контртеррористическая операция американской авиации при президентстве Барака Обамы. Авиаудары, по информации американской стороны, были осуществлены поздно вечером 19 января на запад от Алеппо, у турецкой границы.

Американские военные чиновники сообщают, что убитые боевики были "ключевыми" членами группировки "Аль-Каида". Большинство из них, как полагают, прибыли в Сирию в 2016 году, чтобы создать здесь опорный пункт. Считают, что они не входили в группировку "Джабгат Фатех аш-Шам", ранее известного как "Джабгат ан-Нусра", которая связана с "Аль-Каидой", до 2016 года.

Как сообщалось, ранее военные США сообщили о гибели одного из лидеров "Аль-Каиды" во время авиаударов в сирийской провинции Идлиб. По их информации, его звали Мохаммад Хабиб ат-Тунисе, который занимался планированием "иностранных операций" "Аль-Каиды".
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