Пентагон сообщил о ликвидации двух лидеров Аль-Каиды

Двое лидеров террористической группировки Аль-Каида были убиты в Сирии за последние дни в результате авиаударов США.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, говорится на сайте оборонного ведомства США, пишет "Украинаская правда".

Так, 17 января вблизи провинции Идлиб был ликвидирован выходец из Туниса Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси, который отвечал за внешние операции Аль-Каиды. Отмечается, что он был связан с террористическими заговорами, цель которых – атаковать цели в западных странах.



Еще один террорист Аль-Каиды Абд аль-Джалиль Аль-Муслими был убит 12 января вблизи сирийского города Серакаб.



В Пентагоне сообщили, что он также был выходцем из Туниса, в конце 1990 годов обучался у талибов, имел обширные и давние связи с многочисленными террористами из "Аль-Каиды".