Пеп Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатах за карьеру тренера

"МанСити" в чемпионате Англии пропустил четыре мяча от "Эвертона"

"Манчестер Сити" разгромно проиграл "Эвертону" (0:4) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Это поражение стало самым крупным для главного тренера "МанСити" Хосепа Гвардиолы в рамках национальных чемпионатов (Испании, Германии, Англии).

До этого команды Гвардиолы дважды проигрывали 0:4 ("Бавария" – "Реалу" в 2014 году и "Манчестер Сити" – "Барселоне" в 2016-м), но оба поражения были в Лиге чемпионов.

Также Гвардиола впервые в своей тренерской карьеры дважды проиграл с разницей в 4 мяча в течение одного сезона.