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Пеп Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатах за карьеру тренера http://www.segodnya.ua/img/article/7884/35_main.1484509418.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/35_tn.1484509418.jpg Мир "МанСити" в чемпионате Англии пропустил четыре мяча от "Эвертона"

Пеп Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатах за карьеру тренера

Сегодня, 21:43

"МанСити" в чемпионате Англии пропустил четыре мяча от "Эвертона"

Гвардиола в шоке от разгрома. Фото AFP
Гвардиола в шоке от разгрома. Фото AFP

"Манчестер Сити" разгромно проиграл "Эвертону" (0:4) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Это поражение стало самым крупным для главного тренера "МанСити" Хосепа Гвардиолы в рамках национальных чемпионатов (Испании, Германии, Англии).

До этого команды Гвардиолы дважды проигрывали 0:4 ("Бавария" – "Реалу" в 2014 году и "Манчестер Сити" – "Барселоне" в 2016-м), но оба поражения были в Лиге чемпионов.

Также Гвардиола впервые в своей тренерской карьеры дважды проиграл с разницей в 4 мяча в течение одного сезона.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Эвертон

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