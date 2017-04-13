Визит Тиллерсона в Москву: как долгие разговоры с Путиным и Лавровым повлияют на кризис в Сирии

Госсекретарь США и глава МИД РФ наладили контакт, но пока неясно, кто выиграл в борьбе за контроль над ситуацией на Ближнем Востоке

Двухдневный визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию закончился вчерашней встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и переговорами с президентом России Владимиром Путиным. По итогам США и Россия договорились о создании рабочей группы для стабилизации двусторонних отношений. Впрочем, как отмечают эксперты, прорыва не произошло, но стороны готовы к диалогу.

О чем договорились

Встреча Тиллерсона и Лаврова продлилась пять часов. Еще два госсекретать США провел с Владимиром Путиным. Переговоры проходили в закрытом формате, однако основные месседжи участники сообщили в ходе пресс-конференции.

В ходе встречи стороны договорились о создании рабочей группы для стабилизации двусторонних отношений США и России. Как заявил Тиллерсон, на данный момент уровень доверия между двумя странами находится на низкой точке, поэтому стороны должны его восстановить и прекратить дальнейшую деградацию двусторонних отношений.

"Две крупные державы, ядерные державы, не могут находиться в таком состоянии дел", – заявил Тиллерсон.

Также госсекретарь отметил, что позиция США заключается в том, что режим Башара Асада (которого поддерживает Россия – Авт.) в Сирии подходит к концу. "Наша позиция в том, что режим Асада приходит к концу", — заявил Тиллерсон. Он отметил, что Россия "может помочь понять эту реальность".

При этом, как заявил Лавров, Россия в Сирии не делает ставку ни на президента страны Асада, ни на кого-то другого. По его словам, для урегулирования ситуации важно "не убирать того или иного персонажа с политической сцены, а договориться о том, как будет устроено сирийское государство, чтобы оно было демократическим, чтобы оно было светским".

Российский министр отметил, что при достижения такого консенсуса, который требует разработки новой конституции, "вопросы судьбы отдельных личностей будут решаться гораздо более эффективно, без каких-либо трагических последствий для государства, для страны, для народа". Лавров подчеркнул, что свержение режима в Сирии может обернуться проигрышем в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

"Надеюсь, что возобладают люди, которые извлекают уроки из истории, а с тем, кто и какие преступления совершает в Сирии, конечно, нужно разбираться, – сказал он. – Но, думаю, всему свое время, должны быть приоритеты. Приоритеты, которые мы недавно услышали из Вашингтона, а именно о том, что ИГ – это приоритет номер один и можно с ними справиться, не трогая режим Башара Асада".

При этом, в ходе переговоров Путин подтвердил готовность возобновить Меморандум по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, который был приостановлен после ракетного удара США по авиабазе сил Асада.

В рамках встречи Тиллерсон и Лавров обсудили и Украину. Так, стороны подтвердили необходимость выполнения Минских договоренностей, администрация США продемонстрировала готовность продолжить контакты с РФ по теме Украины, заявил Лавров.

"У нас единая позиция о том, что Минские договоренности должны выполняться, – сказал он, – Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме, с тем чтобы помогать искать практические пути в реализации в полной мере Минских договоренностей".

Встреча Лаврова с Тиллерсоном: все подробности переговоров

Результаты переговоров высоко оценил президент США Дональд Трамп. По его словам, Тиллерсон провел замечательную работу, "чтобы продвинуть интересы в сфере безопасности США и их союзников". Также Трамп отметил, что нужно дождаться результатов переговоров, которые появятся через некоторое время.

"Было бы прекрасно, если бы НАТО и наша страна смогли взаимодействовать с Россией, в настоящее время мы не взаимодействуем", – сказал Трамп.

Эксперты: прорывов переговоры не принесли, но стороны наладили коммуникацию

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров в ходе встречи в Москве: Фото: МИД РФ

Встреча Лаврова и Тиллерсона заложила линию коммуникаций между Россией и США. Задачей этой встречи и было договориться о создании рабочей группы по изучению противоречий и о создании линии коммуникаций. Об этом "Сегодня" рассказал политолог-международник Антон Кучухидзе.

"Прорыва быть не могло, потому что противоречия очень глубокие. Но, в то же время, максимум в плане построения диалога между сторонами эта встреча обеспечила", – сказал он.

Эксперт отмечает, что создание рабочей группы поможет изучить все проблемы сторон в подходах по той же Сирии или в других глобальных вопросах, чтобы потом принимать общие решения.

"Это позитивный импульс в том смысле, что стороны не отказываются от диалога. Это не означает, что им удастся договориться по ряду многих вопросов. Но это, все равно, первый шаг к сотрудничеству, при том, что каждая из сторон на данный момент сохраняет свои позиции", – сказал он, – Противоречия сохраняются. Но, в то же время, у сторон есть понимание того, что без общих усилий им не удастся решить ряд региональных проблем, ряд вопросов глобального уровня".

По мнению политолога Владимира Фесенко, создание этой рабочей группы – это промежуточный коммуникационный результат – обе стороны будут контактировать для того, чтобы не допускать новых поводов для конфронтации. При этом, сам факт того, что встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась, говорит о том, что стороны на конфронтацию не настроены и сохраняют намерение договориться, хоть подвижек в их позициях пока не видно.

Эксперт отмечает, что главной темой переговоров была Сирия. При этом, по его мнению, сумели ли стороны преодолеть кризис из-за авиаудара США по Сирии, видно станет позднее по дальнейшим действиям. Россия призывала США не делать новых "резких движений", но вопрос остается в том, прислушается ли к этому Трамп. При этом, Запад, до этой встречи, призывал Путина отказаться от поддержки Башара Асада, говорит Фесенко.

"Я не вижу никаких подвижек или каких-то новых договоренностей в ходе этой встречи, – сказал он, – Оценивать результат переговоров мы будем по действиям – как будут действовать Соединенные Штаты и Россия по Сирии в ближайшие недели или пару месяцев".

"Непосредственно по последнему инциденту (в Сирии – Авт.) у сторон – разногласия. По Асаду у них разногласия. Но две стороны признали, что нужно бороться с терроризмом", – отмечает Антон Кучухидзе.

Что же касается Украины, то стороны декларировали, что их позиции остаются неизменными – Америка придерживается мнения, что Россия должна вывести свои войска из Украины, а Россия отрицает само их наличие, резюмирует Фесенко.

Напомним, что события в Сирии стали причиной отмены визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, запланированного на 10 апреля.

Тогда глава МИД Британии заявил, что обсудил сложившуюся ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. "Он, как и планировалось, посетит Москву и, после саммита G7, сможет передать это ясное и скоординированное послание российской стороне", – отметил Джонсон.

Британский министр отметил, что Лондон сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей.

"Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели больше никогда не повторились", – подытожил Джонсон.

Напомним, переговоры высокопоставленных представителей США и России прошли на фоне недавней острой ситуации в Сирии. 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сил президента Сирии Башара Асада. Операция была осуществлена по приказу президента Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в сирийском Идлибе, которая унесла жизни по меньшей мере ста человек. В России применение Америкой ракет назвали агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Последствия химической атаки в Идлибе. Фото: AFP

По оценкам экспертов, после этих событий и без того сложные отношения между Россией и Америкой еще больше обострились. Как рассказал "Сегодня" политолог Владимир Фесенко, индикатором их развития должен был стать именно визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию.

Перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Тиллерсон заявил, что эти переговоры позволят очертить позиции Вашингтона и Москвы по отношению друг к другу, и выразил надежду, что диалог поможет продвигать отношения между странами.

"Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах, – сказал Тиллерсон, – Это также нам предоставит возможность объяснить и выразить те точки, в которых мы с вами различаемся во мнениях для того, чтобы сузить эти точки различия и для того, чтобы пояснить позиции и взгляды друг друга".

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что визит госсекретаря США позволит "откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта".

"Не скрою, у нас возникло немало вопросов, учитывая весьма неоднозначные, порой противоречивые идеи, которые высказывались в Вашингтоне по всей палитре двусторонних и многосторонних дел. Я уже не говорю о том, что помимо заявлений мы совсем недавно наблюдали весьма тревожащие действия, когда была предпринята противоправная атака против Сирии", – заявил Лавров в начале встречи с Тиллерсоном.

В тоже время президент РФ Владимир Путин и интервью телеканалу "МИР" заявил о деградации российско-американских отношений во время президентства Дональда Трампа. "Рабочий уровень доверия в российско-американских отношениях, особенно в военной сфере, при администрации Дональда Трампа не стал лучше, а скорее деградировал", – считает он.