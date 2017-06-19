Переговоры по Brexit начнутся с обсуждения самых горячих вопросов

Сегодня, 21:15

По словам Барнье, выход Соединенного Королевства должен происходить организованным порядком

Мишель Барнье и Дэвид Дэвис, фото AFP
Мишель Барнье и Дэвид Дэвис, фото AFP

Координатор ЕС по переговорам о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье позитивно оценил первую встречу в понедельник в Брюсселе со своим британским коллегой, государственным секретарем по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом.

"Сегодня мы договорились о датах, мы договорились об организации и мы договорились о приоритетах для переговоров", – заявил Барнье на совместной с Дэвисом пресс-конференции.

"На первом этапе мы затронем самые горячие вопросы. Мы должны устранить неопределенность, созданную Brexit. Мы хотим сделать так, чтобы выход Соединенного Королевства происходил организованным порядком. А потом, на втором этапе, мы определимся с нашим будущим партнерством", – объяснил главный переговорщик ЕС.
переговоры, ЕС, выход, вопросы, переговорщик, координатор, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость "Переговоры по Brexit начнутся с обсуждения самых горячих вопросов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Ангела Меркель. Фото: AFP

Меркель прокомментировала начало переговоров по Brexit

Сегодня, 16:28

По ее словам, преждевременно спекулировать в первый день переговоров о том, как они закончатся

Мир

Тереза Мэй. Фото: AFP

Великобритания и ЕС начинают переговоры по Brexit

Сегодня, 08:50

Мэй пообещала, что британское правительство выполнит обязательства

Мир

Из-за Brexit отменили тронную речь королевы, фото AFP

Из-за Brexit отменили тронную речь королевы

Вчера, 21:31

В новейшей истории Британии тронная речь монарха отменялась лишь дважды – в 1949 и 2011 годах

Мир

Филип Хэммонд. Фото: euromag.ru

Хэммонд назвал приоритет Британии на переговорах по Brexit

16 Июня, 14:56

Британский министр сообщил, что Лондон будет придерживаться прагматического подхода на переговорах

Мир

Брюссель и Лондон определились с датой начала переговоров по Brexit , фото AFP

Брюссель и Лондон определились с датой начала переговоров по Brexit

16 Июня, 00:36

Официальные представители Брюсселя и Лондона впервые обсудят условия отказа Соединенного Королевства от членства в ЕС  

Мир

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Макрон предложил Великобритании остаться в ЕС

14 Июня, 11:53

По его словам, для стран ЕС, пока решение о выходе окончательно не завершено, возможно вернуться назад

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования