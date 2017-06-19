Переговоры по Brexit начнутся с обсуждения самых горячих вопросов

Координатор ЕС по переговорам о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье позитивно оценил первую встречу в понедельник в Брюсселе со своим британским коллегой, государственным секретарем по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом.

"Сегодня мы договорились о датах, мы договорились об организации и мы договорились о приоритетах для переговоров", – заявил Барнье на совместной с Дэвисом пресс-конференции.

"На первом этапе мы затронем самые горячие вопросы. Мы должны устранить неопределенность, созданную Brexit. Мы хотим сделать так, чтобы выход Соединенного Королевства происходил организованным порядком. А потом, на втором этапе, мы определимся с нашим будущим партнерством", – объяснил главный переговорщик ЕС.