Переговоры по Сирии в Астане: новые подробности

Как сообщается, страны-гаранты близки к согласованию итогового документа, однако подписывать его стороны конфликта в Сирии не будут

Делегация оппозиции Сирии на переговорах в Астане не будет подписывать итоговое коммюнике стран-гарантов перемирия. Об этом заявил выступающий официальным представителем делегации оппозиции на переговорах Яхья аль-Ариди.

"Подписания не будет, – сказал он. – Страны-гаранты – Россия, Турция и, возможно, Иран – просто распространят документ".

По информации источника в сирийской делегации, подписание коммюнике представителями правительства Сирии также не планируется. "Это документ, над которым работают страны-гаранты, чтобы затем представить его другим участникам переговоров", – добавил он.

Яхья аль-Ариди также сообщил журналистам, что делегация сирийской оппозиции выразила скептицизм относительно успеха переговоров о перемирии в Сирии.

"Складывается ощущение, что страны-гаранты (перемирия) больше думают о своих интересах, чем о сирийском народе, – сказал он. – Мы хотим сохранить перемирие, но для этого другие стороны должны думать, прежде всего, о народе Сирии".

При этом спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил, что стороны близки к согласованию итогового документа по встрече в Астане. "Мы недалеко от итоговой декларации, проделано много работы. Если будет принят такой вариант документа, который мы видим, это вселяет оптимизм", – сказал он

Как известно, переговоры по Сирии стартовали в понедельник столице Казахстана. Встреча проходит в отеле Rixos. Главные вопросы, которые предстоит решить делегациям, прежде всего правительства Сирии и вооруженной оппозиции, – укрепление режима прекращения огня и продвижение политического переговорного процесса для организации консультаций в Женеве 8 февраля.

Всего в переговорах принимают участие семь делегаций: правительства и оппозиции Сирии, стран-гарантов соглашения по перемирию от 29 декабря (Россия, Турция, Иран), команда спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.