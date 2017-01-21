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Первая петиция требует опубликовать полную налоговую декларацию Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7904/6_main.1484961259.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/6_tn.1484961259.jpg Мир Вторая петиция требует от Трампа отказаться от бизнеса и собственности, поместив все активы в так называемый "слепой" траст

Первая петиция требует опубликовать полную налоговую декларацию Трампа

Сегодня, 03:45

Вторая петиция требует от Трампа отказаться от бизнеса и собственности, поместив все активы в так называемый "слепой" траст

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Первые петиции, появившиеся на сайте президента США Дональда Трампа, предлагают новому главе государства обнародовать налоговую декларацию и отказаться от бизнеса.

Первая петиция требует опубликовать полную налоговую декларацию Трампа со всеми деталями, которые позволят определить, нет ли в его деятельности на посту главы государства конфликта интересов. Трамп вызвал споры в ходе предвыборной кампании, когда отказался сообщить о том, сколько платит налогов, нарушив многолетнюю традицию для кандидатов в президенты США. Трамп заявляет, что Налоговая служба США проводит аудит декларации, так что обнародовать ее рано. Критики Трампа подозревают, что бизнесмен-миллиардер пользовался многочисленными налоговыми льготами и лазейками для богатых физических лиц и крупного бизнеса, что позволило бы ему практически не платить федеральные налоги. Эта петиция собрала за неполный день 11,7 тысячи подписей.

Вторая петиция требует от Трампа отказаться от бизнеса и собственности, поместив все активы в так называемый "слепой" траст, бенефициар которого не имеет влияния на управление активами. После избрания президентом Трамп отказался продавать свой бизнес и передал его в управление сыновьям. Также компания Трампа отказалась от заключения новых сделок за рубежом на время его президентства. При этом главы государства на протяжении последних десятилетий обычно продавали свои активы перед тем, как занять высший пост в стране, но ни один из них не владел таким крупным бизнесом, как компания Трампа.

Вторая петиция набрала пока что 1,6 тысячи голосов.

Для рассмотрения Белым домом петиция должна набрать 100 тысяч подписей. При этом Белый дом не обязан удовлетворять петиции или даже просто отвечать на них.
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