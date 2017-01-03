Первая пресс-конференция Трампа планируется после прощальной от Обамы
Названа планируемая дата первой пресс-конференции Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп может провести первую пресс-конференцию в качестве главы страны 11 января.
Об этом в эфире телеканала CNN рассказала его советник Кейли Конвей.
Отмечается, что Трамп не собирал журналистов после своей победы на выборах президента США, а общался с избирателями и прессой с помощью социальных сетей и интервью.
Ранее Трамп намеревался провести пресс-конференцию в середине декабря, однако отложил ее.
Как сообщалось, президент США Барак Обама объявил о намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа начнется 19 января и продлится три дня.
Трамп в первый же день после инаугурации намерен аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы.
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