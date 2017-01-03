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Первая пресс-конференция Трампа планируется после прощальной от Обамы http://www.segodnya.ua/img/article/7854/13_main.1483459792.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/13_tn.1483459792.jpg Мир Названа планируемая дата первой пресс-конференции Трампа

Первая пресс-конференция Трампа планируется после прощальной от Обамы

Сегодня, 18:08

Названа планируемая дата первой пресс-конференции Трампа

Фото: AFP
Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп может провести первую пресс-конференцию в качестве главы страны 11 января.

Об этом в эфире телеканала CNN рассказала его советник Кейли Конвей.

Отмечается, что Трамп не собирал журналистов после своей победы на выборах президента США, а общался с избирателями и прессой с помощью социальных сетей и интервью.

Ранее Трамп намеревался провести пресс-конференцию в середине декабря, однако отложил ее.

Как сообщалось, президент США Барак Обама объявил о намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа начнется 19 января и продлится три дня.

Трамп в первый же день после инаугурации намерен аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы.
США, инаугурация, пресс-конференция, трамп

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Источник:

РБК-Украина

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