Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Первые кадры с места крушения турецкого самолета в Киргизии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/89_main.1484563342.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/89_tn.1484563342.jpg Мир В сети появились кадры, снятые на месте трагедии в первые минуты после крушения грузового Boeing 747. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт

Первые кадры с места крушения турецкого самолета в Киргизии (видео)

Сегодня, 12:42

В сети появились кадры, снятые на месте трагедии в первые минуты после крушения грузового Boeing 747. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт


Boeing разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас". Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор". При этом были разрушены 32 жилых дома.

По последним данным, официально подтверждена гибель 31 человека, также спасатели нашли девять фрагментов тел. В больницах столицы Киргизии находятся 15 пострадавших, шестеро из которых — дети.

При этом в МЧС Киргизии заявили, что в результате трагедии погибли 37 человек.

Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник.



 
видео, мчс, аэропорт, самолет, погибли, Boeing, разбился, Бишкек, манас

Вы сейчас просматриваете новость "Первые кадры с места крушения турецкого самолета в Киргизии (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Место крушения. Фото: 24.kg

Авиакатастрофа в Бишкеке: названа предварительная причина трагедии

Сегодня, 09:23

Президент Киргизии поручил правительству тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы

Мир

Место катастрофы под Бишкеком. Фото: 24.kg

Крушение в Бишкеке: турецкий самолет рухнул на дома

Сегодня, 08:09

Погибли более 30 человек, разрушена часть дачного поселка

Мир

Облако взрыва: в сети появилось видео теракта в китайском посольстве в Киргизии

31 Августа 2016, 00:02

Смертиник на "Митцубиси" протаранил ворота дипведомства и взорвался

Мир

В посольстве Китая в Бишкеке прогремел взрыв. Фото: tengrinews.kz

В посольстве Китая в Бишкеке прогремел взрыв: есть жертвы

30 Августа 2016, 10:34

Медики обнаружили тело одного погибшего в автомобиле

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.