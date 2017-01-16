Первые кадры с места крушения турецкого самолета в Киргизии (видео)

В сети появились кадры, снятые на месте трагедии в первые минуты после крушения грузового Boeing 747. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт

Boeing разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас". Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор". При этом были разрушены 32 жилых дома.

По последним данным, официально подтверждена гибель 31 человека, также спасатели нашли девять фрагментов тел. В больницах столицы Киргизии находятся 15 пострадавших, шестеро из которых — дети.

При этом в МЧС Киргизии заявили, что в результате трагедии погибли 37 человек.

Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник.







