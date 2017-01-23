Песков поставил точку в вопросе участия Путина в Мюнхенской конференции

По его словам, такого мероприятия в графике президента РФ нет

Президент РФ Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Нет, он не собирается принимать (участие), посещения конференции нет в графике президента", – заявил Песков на вопрос, собирается ли Путин участвовать в Мюнхенской конференции.

Мюнхенская конференция по безопасности является крупным ежегодным мероприятием. В этом году оно пройдет с 17 по 19 февраля.

Ожидается, что в этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 февраля 2017 года.

На Мюнхенскую конференцию традиционно съезжаются главы государств, правительств, международных организаций, авторитетные эксперты. Российские представители участвуют в Мюнхенской конференции с конца 1990-х годов.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин дважды отказался принять приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2016 года.