Песков пояснил, с чем связан неожиданный ремонт самолета Путина

Ранее сообщалось, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия, которым пользуется Путин, получил повреждения и нуждается в ремонте

Ремонт самолета президента РФ Владимира Путина не связан с нештатной ситуацией, ко всем бортам специального летного отряда "Россия", которыми пользуются первые лица государства, предъявляются повышенные требования к техническому обслуживанию и безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Осуществляется обслуживание техники. Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, они подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и так далее. Вот все эти процедуры выполняются", – заявил Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что данная работа не связана с нештатной ситуацией.

"Нет", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее росСМИ сообщали, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия, обслуживающего первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, получил повреждения и нуждается в ремонте,

По сведениям журналистов, президент РФ летал на этом самолете в Берлин на встречу глав государств в "нормандском формате" и на саммит G20 в Китай.