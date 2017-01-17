Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Песков пояснил, с чем связан неожиданный ремонт самолета Путина http://www.segodnya.ua/img/article/7889/28_main.1484644413.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/28_tn.1484644413.jpg Мир Ранее сообщалось, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия, которым пользуется Путин, получил повреждения и нуждается в ремонте

Песков пояснил, с чем связан неожиданный ремонт самолета Путина

Сегодня, 11:12

Ранее сообщалось, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия, которым пользуется Путин, получил повреждения и нуждается в ремонте

Дмитрий Песков, фото news-front.info
Дмитрий Песков, фото news-front.info

Ремонт самолета президента РФ Владимира Путина не связан с нештатной ситуацией, ко всем бортам специального летного отряда "Россия", которыми пользуются первые лица государства, предъявляются повышенные требования к техническому обслуживанию и безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Осуществляется обслуживание техники. Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, они подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и так далее. Вот все эти процедуры выполняются", – заявил Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что данная работа не связана с нештатной ситуацией.

"Нет", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее росСМИ сообщали, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия, обслуживающего первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, получил повреждения и нуждается в ремонте,

По сведениям журналистов, президент РФ летал на этом самолете в Берлин на встречу глав государств в "нормандском формате" и на саммит G20 в Китай.
Путин, ремонт, самолет, песков, новости России

Вы сейчас просматриваете новость "Песков пояснил, с чем связан неожиданный ремонт самолета Путина". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мнения

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп окончательно дал понять, на чьей он стороне – журналист

Сегодня, 09:42

Новый американский лидер "раскусил" сущность кремлевского режима

Мир

Джон Керри. Фото: AFP

В проблемах РФ и США виноват Путин – Госдеп

Сегодня, 09:15

Керри не согласен, что при Обаме отношения между Вашингтоном и Москвой были плохими

Сергей Корсунский

Сирийский гамбит Путина

Сегодня, 06:30

Мир

Путин. Фото: AFP

У Путина прокомментировали возможность встречи с Трампом в Рейкьявике

Вчера, 14:50

Песков уточнил, что пока ни каких-либо договоренностей, ни каких-либо наметок или какой-то подготовки к встрече не ведется

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.