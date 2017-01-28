Песков раскрыл подробности вечерних переговоров Путина и Трампа

Сегодня, 11:23

С российский стороны к разговору больше никого не планируется привлекать

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к запланированным на 28 января переговорам лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны не планируется привлекать кого-либо еще, передает РИА Новости.

"Не планируется", — сказал он, отвечая на вопрос, присоединится ли кто-либо еще к разговору Путина и Трампа с российской стороны.

Напомним, ранее Белый дом сообщил, что к телефонным переговорам лидеров двух стран присоединится вице-президент США Майк Пенс.

При этом у Трампа также запланированы разговоры с премьером Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Как сообщалось, разговор назначен на 19:00 по киевскому времени.
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