Песков рассказал, чего Кремль ждет от Трампа
По словам пресс-секретаря российского президента, есть надежда на конструктивный диалог
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ожиданиях от работы с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил, что в Кремле надеются на более конструктивный подход, но не питают излишних иллюзий, сообщает "РИА Новости".
"Мы надеемся на более конструктивный подход. Мы не носим розовые очки, не питаем иллюзий на какие-то прорывы, но мы надеемся, безусловно, на более конструктивный подход", – сказал Песков журналистам.
Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что намерен серьезно изменить отношения с Китаем, объявив о предстоящем назначении экономиста Питера Наварро главой нового совета Белого дома по торговле.
Профессор Калифорнийского университета в Ирвайне, который был одним из советников Трампа во время предвыборной кампании, Наварро резко критиковал экономическую и политическую политику Китая в своих книгах и видео.
Он не только возглавит Национальный торговый совет Белого дома, но и будет отвечать за торгово-промышленную политику.
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