Песков рассказал, чего Кремль ждет от Трампа

По словам пресс-секретаря российского президента, есть надежда на конструктивный диалог

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ожиданиях от работы с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил, что в Кремле надеются на более конструктивный подход, но не питают излишних иллюзий, сообщает "РИА Новости".

"Мы надеемся на более конструктивный подход. Мы не носим розовые очки, не питаем иллюзий на какие-то прорывы, но мы надеемся, безусловно, на более конструктивный подход", – сказал Песков журналистам.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что намерен серьезно изменить отношения с Китаем, объявив о предстоящем назначении экономиста Питера Наварро главой нового совета Белого дома по торговле.

Профессор Калифорнийского университета в Ирвайне, который был одним из советников Трампа во время предвыборной кампании, Наварро резко критиковал экономическую и политическую политику Китая в своих книгах и видео.

Он не только возглавит Национальный торговый совет Белого дома, но и будет отвечать за торгово-промышленную политику.