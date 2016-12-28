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Песков рассказал, как Путин проведет новогодние праздники http://www.segodnya.ua/img/article/7838/84_main.1482922290.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/84_tn.1482922290.jpg Мир По словам пресс-секретаря президента России, на новогоднем столе у Путина будет "скромная, здоровая пища"

Песков рассказал, как Путин проведет новогодние праздники

Сегодня, 12:51

По словам пресс-секретаря президента России, на новогоднем столе у Путина будет "скромная, здоровая пища"

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

На новогоднем столе президента РФ Владимира Путина, скорее всего, будут скромные блюда, также во время каникул он традиционно будет получать оперативную информацию, совершать телефонные звонки и в свободное время заниматься спортом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Я не знаю, что будет на новогоднем столе у президента в новогоднюю ночь. Вы знаете, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен. Предпочитает абсолютно скромную здоровую еду. Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки, наверное, это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться", – заявил Песков журналистам.

Он сообщил, что у Путина не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки, доклады силовиков, спецслужб и других ведомств.

"У него же практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе, идут телефонные звонки, так или иначе, по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается и с членами кабинета, он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии специальных служб – это ежедневные доклады. Он получает аналитические материалы", – пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, Путин также воспользуется свободным временем для занятий любимыми видами спорта.

"Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на ежедневной основе", – добавил Песков.
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