Песков рассказал, как Путин проведет новогодние праздники

На новогоднем столе президента РФ Владимира Путина, скорее всего, будут скромные блюда, также во время каникул он традиционно будет получать оперативную информацию, совершать телефонные звонки и в свободное время заниматься спортом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Я не знаю, что будет на новогоднем столе у президента в новогоднюю ночь. Вы знаете, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен. Предпочитает абсолютно скромную здоровую еду. Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки, наверное, это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться", – заявил Песков журналистам.

Он сообщил, что у Путина не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки, доклады силовиков, спецслужб и других ведомств.

"У него же практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе, идут телефонные звонки, так или иначе, по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается и с членами кабинета, он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии специальных служб – это ежедневные доклады. Он получает аналитические материалы", – пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, Путин также воспользуется свободным временем для занятий любимыми видами спорта.

"Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на ежедневной основе", – добавил Песков.