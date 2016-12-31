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Песков выругался матом в эфире российского телеканала (видео)

Сегодня, 01:52


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков использовал мат, отвечая на вопрос ведущего российского телеканала НТВ о нецензурной реплике главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В эфире российского телеканала НТВ ведущий спросил Пескова: "Как бы вы перевели на ваш язык знаменитую фразу Лаврова „Дебилы, б**ь?", на что Песков ответил: "Конечно, я бы сказал „Козлы, на**й!"".

Напомним, главный дипломат России Сергей Лавров уже несколько раз уличался в публичном использовании нецензурных выражений.

Так, в 2015 году Лавров выругался в ходе встречи со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. На видео российский дипломат во время встречи в Москве использовал ненормативную лексику: "Д*билы, бл*".

А недавно, 9 декабря этого года, Лавров нахамил оператору международного агентства Reuters во время протокольной встречи на полях министерского заседания ОБСЕ.

Подойдя к помещению, где должны были состояться двусторонние переговоры Лаврова и его немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера, глава российского МИД обратился к оператору со словами: "What do you want?", добавив сразу после этого "Д*билы...".
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Источник:

УНИАН

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