Петарды и фейерверки сровняли рынок в Мексике с землей (видео)

Подобный инцидент за последние десять лет именно на этом рынке происходит уже в третий раз

Роковой фейерверк. В Мексике произошел пожар на рынке пиротехники. Погиб 31 человек, более 70 получили ранения. Повреждены не только павильоны рынка, но и близлежащие дома.

Полтретьего дня. Базарный день в разгаре, и вдруг люди слышат взрыв, а затем видят огонь. Клубы дыма поднимаются к небу, а среди них обильно сыплются искры фейерверков.

В первые минуты борьбы с пламенем не было смысла: ведь вся пиротехника взрывалась цепной реакцией. Поэтому пожарные бригады решили переждать, пока этот процесс завершится сам.

Сразу же после этого на месте начали работать и пожарные, и медики. Пытались спасать людей, которых – по приблизительным оценкам – на рынке было больше двух тысяч.

Католическая Мексика раз готовится праздновать Рождество, поэтому от покупателей пиротехники отбоя не было. Однако впоследствии выясняется – для 31 человека поход на базар оказался роковым. Более семидесяти – получили ожоги.

На месте трагедии: горы пепла, расплавленные резина и металл. Рынок полностью уничтожен. И пока власть даже не берется оценить ущерб.

"Сначала мы должны хотя бы погасить пожар, ведь огонь был сокрушительным. Пока трудно точно сказать, какой именно причинен вред. Местные власти пока решают – как оценивать ущерб и восстановить это место", – отметил Дурдан Мальдонадо, глава правительства муниципалитета Коакалько.

Соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Энрике Пенья Ньето. Тем не менее, население ожидает не только жалоб, но и усиление мер безопасности на рынке. Ведь подобный инцидент за последние десять лет именно на этом рынке происходит уже в третий раз.

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