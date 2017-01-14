Петерансель в 13-й раз выиграл "Дакар", в классе грузовики победа досталась КАМАЗу
Завершился последний этап экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017
Французский гонщик Стефан Петерансель из команды Peugeot стал победителем генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017, который проходит в Южной Америке, в зачете внедорожников.
В субботу прошел последний, 12-й этап из Рио-Куарто в Буэнос-Айрес, победителем которого стал француз Себастьен Леб ("Пежо") со временем 28 минут 55 секунд. Петерансель отстал от Леба на 19 секунд, третьим стал Жиниэль де Вильерс из ЮАР на Toyota (+30 секунд). В итоговой классификации Петерансель сохранил первую строчку с общим временем 28 часов 49 минут 30 секунд, вторым стал Леб (+5 минут 13 секунд), третьим – еще один француз Сириль Депре на Peugeot (+33.28).
Петерансель выиграл ралли-марафон "Дакар" в 13-й раз в карьере – шесть в зачете мотоциклистов и 7 раз в зачете внедорожников.
В зачете мотоциклистов победителем генеральной классификации впервые в карьере стал британец Сэм Сандерленд из команды КТМ, преодолевший дистанцию "Дакара" за 32 часа 6 минут 22 секунды. Второе и третье места заняли также пилоты КТМ – австриец Маттиас Валкнер (+32 минуты) и испанец Херард Фаррес Гуэль (+35.40).
Победителем заключительного этапа стал француз Адриен Ван Беверен на Yamaha со временем 30 минут 29 секунд. Вторым стал Фаррес Гуэль (время лидера), третьим – испанец Хоан Барреда Борт на Honda (+18 секунд).
Россиянин Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда "Дакар"-2017 в классе квадроциклов. По его итогам Карякин на Yamaha занял первое место в генеральном зачете с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды.
Вторым с отставанием в 1 час 14 минут 51 секунду финишировал чилиец Игнасио Касале. Тройку призеров замкнул аргентинец Себастьян Копетти (+4:20.19). Оба гонщика также выступают на Yamaha.
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева победил в зачете грузовиков в генеральной классификации. Николаев выиграл свой второй "Дакар" в карьере после победы на ралли-рейде в 2013 году
Вторым стал еще один россиянин Дмитрий Сотников с отставанием от лидера в 18 минут 58 секунд. Третьим в генеральной классификации стал голландец Жерар де Рой на IVECO (+0:41.19).
Результаты 12-го этапа:
Мотоциклы:
1. Адриен ван Беверен (Голландия, "Ямаха") – 00:30:29
2. Жерар Фаррес Жель (Испания, КТМ) + 00:00:00
3. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") + 00:00:18
Квадроциклы:
1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") – 00:40:24
2. Даниэль Домащевски (Аргентина, "Хонда") + 00:00:42
3. Пабло Копетти (Аргентиина, "Ямаха") + 00:00:46
Внедорожники:
1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, "Пежо") – 00:28:55
2. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") + 00:00:19
3. Жинель де Виллерс / Дирк фон Цитцевитц (ЮАР, Германия, "Тойота") + 00:00:30
Мотовездеходы:
1. Равиль Маганов (Россия, "Полярис") – 00:42:35
2. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") + 00:04:11
3. Ванг Фуджианг (Китай, "Полярис") + 00:04:50
Грузовики:
1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) 00:34:25
2. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:00:33
3. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") + 00:01:25
Итоговый зачет "Дакар"-2017
|Место
|Гонщик
|Команда
|Время
|Разница
|Штраф
|МОТОЦИКЛЫ
|1
|S. SUNDERLAND (GBR)
|KTM
|32:06:22
|0:00:00
|2
|M. WALKNER (AUT)
|KTM
|32:38:22
|0:32:00
|0:05:00
|3
|G. FARRES GUELL (ESP)
|KTM
|32:42:02
|0:35:40
|0:00:00
|КВАДРОЦИКЛЫ
|1
|S. KARYAKIN (RUS)
|YAMAHA
|39:18:52
|0:00:00
|2
|I. CASALE (CHL)
|YAMAHA
|40:33:43
|1:14:51
|0:00:00
|3
|P. COPETTI (ARG)
|YAMAHA
|43:39:11
|4:20:19
|0:15:00
|ВНЕДОРОЖНИКИ
|1
|S. PETERHANSEL (FRA)
|PEUGEOT
|28:49:30
|0:00:00
|2
|S. LOEB (FRA)
|PEUGEOT
|28:54:43
|0:05:13
|0:00:00
|3
|C. DESPRES (FRA)
|PEUGEOT
|29:22:58
|0:33:28
|0:00:00
|МОТОВЕЗДЕХОДЫ
|1
|L. TORRES (BRA)
|POLARIS
|54:01:50
|1:05:00
|2
|W. FUJIANG (CHN)
|POLARIS
|58:44:24
|4:42:34
|1:06:00
|3
|M. RAVIL (RUS)
|POLARIS
|60:07:25
|6:05:35
|1:27:00
|ГРУЗОВИКИ
|1
|E. NIKOLAEV (RUS)
|KAMAZ
|27:58:24
|0:00:00
|2
|D. SOTNIKOV (RUS)
|KAMAZ
|28:17:22
|0:18:58
|0:00:00
|3
|G. DE ROOY (NLD)
|IVECO
|28:39:43
|0:41:19
|0:00:00
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