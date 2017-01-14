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Петерансель в 13-й раз выиграл "Дакар", в классе грузовики победа досталась КАМАЗу http://www.segodnya.ua/img/article/7882/33_main.1484399409.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/33_tn.1484399409.jpg Мир Завершился последний этап экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017

Петерансель в 13-й раз выиграл "Дакар", в классе грузовики победа досталась КАМАЗу

Сегодня, 15:10

Завершился последний этап экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017

Стефан Петерансель. Фото AFP
Стефан Петерансель. Фото AFP

Французский гонщик Стефан Петерансель из команды Peugeot стал победителем генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017, который проходит в Южной Америке, в зачете внедорожников.

В субботу прошел последний, 12-й этап из Рио-Куарто в Буэнос-Айрес, победителем которого стал француз Себастьен Леб ("Пежо") со временем 28 минут 55 секунд. Петерансель отстал от Леба на 19 секунд, третьим стал Жиниэль де Вильерс из ЮАР на Toyota (+30 секунд). В итоговой классификации Петерансель сохранил первую строчку с общим временем 28 часов 49 минут 30 секунд, вторым стал Леб (+5 минут 13 секунд), третьим – еще один француз Сириль Депре на Peugeot (+33.28).

Петерансель выиграл ралли-марафон "Дакар" в 13-й раз в карьере – шесть в зачете мотоциклистов и 7 раз в зачете внедорожников.

В зачете мотоциклистов победителем генеральной классификации впервые в карьере стал британец Сэм Сандерленд из команды КТМ, преодолевший дистанцию "Дакара" за 32 часа 6 минут 22 секунды. Второе и третье места заняли также пилоты КТМ – австриец Маттиас Валкнер (+32 минуты) и испанец Херард Фаррес Гуэль (+35.40).

Победителем заключительного этапа стал француз Адриен Ван Беверен на Yamaha со временем 30 минут 29 секунд. Вторым стал Фаррес Гуэль (время лидера), третьим – испанец Хоан Барреда Борт на Honda (+18 секунд).

Россиянин Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда "Дакар"-2017 в классе квадроциклов. По его итогам Карякин на Yamaha занял первое место в генеральном зачете с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды.

Вторым с отставанием в 1 час 14 минут 51 секунду финишировал чилиец Игнасио Касале. Тройку призеров замкнул аргентинец Себастьян Копетти (+4:20.19). Оба гонщика также выступают на Yamaha.

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева победил в зачете грузовиков в генеральной классификации. Николаев выиграл свой второй "Дакар" в карьере после победы на ралли-рейде в 2013 году

Вторым стал еще один россиянин Дмитрий Сотников с отставанием от лидера в 18 минут 58 секунд. Третьим в генеральной классификации стал голландец Жерар де Рой на IVECO (+0:41.19).

Результаты 12-го этапа:

Мотоциклы:

1. Адриен ван Беверен (Голландия, "Ямаха") – 00:30:29
2. Жерар Фаррес Жель (Испания, КТМ) + 00:00:00
3. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") + 00:00:18

Квадроциклы:

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") – 00:40:24
2. Даниэль Домащевски (Аргентина, "Хонда") + 00:00:42
3. Пабло Копетти (Аргентиина, "Ямаха") + 00:00:46

Внедорожники:

1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, "Пежо") – 00:28:55
2. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") + 00:00:19
3. Жинель де Виллерс / Дирк фон Цитцевитц (ЮАР, Германия, "Тойота") + 00:00:30

Мотовездеходы:

1. Равиль Маганов (Россия, "Полярис") – 00:42:35
2. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") + 00:04:11
3. Ванг Фуджианг (Китай, "Полярис") + 00:04:50

Грузовики:

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) 00:34:25
2. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:00:33
3. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") + 00:01:25

Итоговый зачет "Дакар"-2017

Место Гонщик Команда Время Разница Штраф
 МОТОЦИКЛЫ    
1 S. SUNDERLAND (GBR) KTM 32:06:22   0:00:00
2 M. WALKNER (AUT) KTM 32:38:22 0:32:00 0:05:00
3 G. FARRES GUELL (ESP) KTM 32:42:02 0:35:40 0:00:00
 КВАДРОЦИКЛЫ    
1 S. KARYAKIN (RUS) YAMAHA 39:18:52   0:00:00
2 I. CASALE (CHL) YAMAHA 40:33:43 1:14:51 0:00:00
3 P. COPETTI (ARG) YAMAHA 43:39:11 4:20:19 0:15:00
 ВНЕДОРОЖНИКИ    
1 S. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 28:49:30   0:00:00
2 S. LOEB (FRA) PEUGEOT 28:54:43 0:05:13 0:00:00
3 C. DESPRES (FRA) PEUGEOT 29:22:58 0:33:28 0:00:00
 МОТОВЕЗДЕХОДЫ    
1 L. TORRES (BRA) POLARIS 54:01:50   1:05:00
2 W. FUJIANG (CHN) POLARIS 58:44:24 4:42:34 1:06:00
3 M. RAVIL (RUS) POLARIS 60:07:25 6:05:35 1:27:00
 ГРУЗОВИКИ    
1 E. NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 27:58:24   0:00:00
2 D. SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 28:17:22 0:18:58 0:00:00
3 G. DE ROOY (NLD) IVECO 28:39:43 0:41:19 0:00:00

автоспорт, ралли Дакар, Стефан Петерансель

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Источник:

Р-спорт

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