Петерансель в 13-й раз выиграл "Дакар", в классе грузовики победа досталась КАМАЗу

Французский гонщик Стефан Петерансель из команды Peugeot стал победителем генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017, который проходит в Южной Америке, в зачете внедорожников.

В субботу прошел последний, 12-й этап из Рио-Куарто в Буэнос-Айрес, победителем которого стал француз Себастьен Леб ("Пежо") со временем 28 минут 55 секунд. Петерансель отстал от Леба на 19 секунд, третьим стал Жиниэль де Вильерс из ЮАР на Toyota (+30 секунд). В итоговой классификации Петерансель сохранил первую строчку с общим временем 28 часов 49 минут 30 секунд, вторым стал Леб (+5 минут 13 секунд), третьим – еще один француз Сириль Депре на Peugeot (+33.28).

Петерансель выиграл ралли-марафон "Дакар" в 13-й раз в карьере – шесть в зачете мотоциклистов и 7 раз в зачете внедорожников.

В зачете мотоциклистов победителем генеральной классификации впервые в карьере стал британец Сэм Сандерленд из команды КТМ, преодолевший дистанцию "Дакара" за 32 часа 6 минут 22 секунды. Второе и третье места заняли также пилоты КТМ – австриец Маттиас Валкнер (+32 минуты) и испанец Херард Фаррес Гуэль (+35.40).

Победителем заключительного этапа стал француз Адриен Ван Беверен на Yamaha со временем 30 минут 29 секунд. Вторым стал Фаррес Гуэль (время лидера), третьим – испанец Хоан Барреда Борт на Honda (+18 секунд).

Россиянин Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда "Дакар"-2017 в классе квадроциклов. По его итогам Карякин на Yamaha занял первое место в генеральном зачете с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды.

Вторым с отставанием в 1 час 14 минут 51 секунду финишировал чилиец Игнасио Касале. Тройку призеров замкнул аргентинец Себастьян Копетти (+4:20.19). Оба гонщика также выступают на Yamaha.

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" россиянина Эдуарда Николаева победил в зачете грузовиков в генеральной классификации. Николаев выиграл свой второй "Дакар" в карьере после победы на ралли-рейде в 2013 году

Вторым стал еще один россиянин Дмитрий Сотников с отставанием от лидера в 18 минут 58 секунд. Третьим в генеральной классификации стал голландец Жерар де Рой на IVECO (+0:41.19).

Результаты 12-го этапа:

Мотоциклы:

1. Адриен ван Беверен (Голландия, "Ямаха") – 00:30:29

2. Жерар Фаррес Жель (Испания, КТМ) + 00:00:00

3. Хоан Барреда Борт (Испания, "Хонда") + 00:00:18

Квадроциклы:

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") – 00:40:24

2. Даниэль Домащевски (Аргентина, "Хонда") + 00:00:42

3. Пабло Копетти (Аргентиина, "Ямаха") + 00:00:46

Внедорожники:

1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, "Пежо") – 00:28:55

2. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") + 00:00:19

3. Жинель де Виллерс / Дирк фон Цитцевитц (ЮАР, Германия, "Тойота") + 00:00:30

Мотовездеходы:

1. Равиль Маганов (Россия, "Полярис") – 00:42:35

2. Леонардо Торрес (Бразилия, "Полярис") + 00:04:11

3. Ванг Фуджианг (Китай, "Полярис") + 00:04:50

Грузовики:

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) 00:34:25

2. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:00:33

3. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") + 00:01:25

Итоговый зачет "Дакар"-2017