Петиция об отмене визита Трампа в Британию набрала более миллиона подписей

Сегодня, 14:23

У премьера Великобритании Терезы Мэй уже ответили, что визит президента США никак быть не может быть отменен

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Петиция на сайте правительства Великобритании с призывом отменить визит президента США Дональда Трампа в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II, уже набрала более 1 миллиона подписей. Об этом докладывает The Independent, передает УНН.

"Хорошо задокументированные женоненавистничество и пошлость Трампа лишает его права быть принятым Ее Величеством Королевой или принцем Уэльским. Поэтому в течение срока президентства Дональда Трампа не следует приглашать его в Великобританию с официальным государственным визитом", – говорится в петиции.

При этом на Даунинг стрит у премьера Великобритании Терезы Мэй не медлили с ответом и отметили, что эта позиция никак не может быть изменена, так как "приглашение уже передано и он (Трамп – Ред.) его принял".

Петиция появилась в ответ на временный запрет Трампом на въезд в США представителей мусульманских стран, в частности Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Напомним, 29 января в Великобритании зарегистрировано петиция против приема Трампа королевой Елизаветой II в. 27 января президент США принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Песков заявил, что новое руководство США Выступает за активизацию урегулирования конфликта в Украине.
США, Сомали, права, Елизавета II, запрет, визит, принц, песков, пресс-секретарь, позиция, въезд, петиция, дональд трамп, президент США, мэй

Вы сейчас просматриваете новость "Петиция об отмене визита Трампа в Британию набрала более миллиона подписей". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Лига арабских государств обратилась к Трампу

Сегодня, 13:08

Как отмечается, решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей, и по связям между народами США и арабских стран в целом

Мир

Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP

У Путина рассказали о перспективе заключения сделок с Трампом

Сегодня, 12:26

По словам Пескова, сначала нужно определиться с датой и местом встречи двух президентов

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп посоветовал Маккейну перестать думать о том, как развязать Третью мировую войну

Сегодня, 09:37

Американский лидер заявил, что обратившиеся к нему сенаторы слабо понимают в вопросах миграции

Мир

Дональд Трамп. Фото: Шон Спайсер / Twitter

Путин и Трамп не говорили об отмене санкций - Белый дом

Сегодня, 08:25

У нового президента США не отрицают, что такие переговоры возможны

Мир

Спецназ США понес потери в Йемени. Фото: архив

Спецназ США понес потери при согласованной с Трампом операции в Йемене

Сегодня, 08:10

Американский спецназ атаковал штаб-квартиру "Аль-Каиды" в Йемене в ходе операции, согласие на которую дал президент США Дональд Трамп

Мир

В городах США проходят многотысячные акции протеста против указа Трампа

Сегодня, 01:16

Информации о серьезных столкновениях или происшествиях во время акций протеста пока не поступало

Другие

Мо Фара. Фото AFP

Олимпийский чемпион Фара - о законе Трампа: "В Британии я стал рыцарем, а в США могу стать изгоем"

Вчера, 21:57

Мо Фара выступил против запрета главы США в отношении беженцев и мигрантов из мусульманских стран

Мир

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: people.com

Переговоры Путина и Трампа: в Белом доме раскрыли детали

Вчера, 09:00

В администрации президента США разговор двух лидеров назвали удачным

Общество

"Да, мой Господин": в соцсетях высмеяли переговоры Путина и Трампа

Вчера, 06:41

Пользователи соцсетей прокомментировали разговор лидеров США и России

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп подписал "исторический" указ о запрете лоббирования в США

Вчера, 02:16

Чиновникам лоббирование запрещено пожизненно

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования