Петиция об отмене визита Трампа в Британию набрала более миллиона подписей

У премьера Великобритании Терезы Мэй уже ответили, что визит президента США никак быть не может быть отменен

Петиция на сайте правительства Великобритании с призывом отменить визит президента США Дональда Трампа в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II, уже набрала более 1 миллиона подписей. Об этом докладывает The Independent, передает УНН.

"Хорошо задокументированные женоненавистничество и пошлость Трампа лишает его права быть принятым Ее Величеством Королевой или принцем Уэльским. Поэтому в течение срока президентства Дональда Трампа не следует приглашать его в Великобританию с официальным государственным визитом", – говорится в петиции.

При этом на Даунинг стрит у премьера Великобритании Терезы Мэй не медлили с ответом и отметили, что эта позиция никак не может быть изменена, так как "приглашение уже передано и он (Трамп – Ред.) его принял".

Петиция появилась в ответ на временный запрет Трампом на въезд в США представителей мусульманских стран, в частности Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Напомним, 29 января в Великобритании зарегистрировано петиция против приема Трампа королевой Елизаветой II в. 27 января президент США принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию.

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