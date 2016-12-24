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Петра Квитова после ранения может уже шевелить пальцами http://www.segodnya.ua/img/article/7826/67_main.1482565687.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/67_tn.1482565687.jpg Мир Теннисистка твердо намерена возобновить карьеру

Петра Квитова после ранения может уже шевелить пальцами

Сегодня, 09:41

Теннисистка твердо намерена возобновить карьеру

Петра Квитова. Фото Twitter
Петра Квитова. Фото Twitter

20 декабря двукратная победительница Уимблдона (2011, 2014) Петра Квитова подверглась нападению, когда неизвестный злоумышленник проник в ее дом под ложным предлогом.

Петра получила повреждение сухожилий левой руки, травмы всех пальцев и двух нервов. Теннисистка была госпитализирована и перенесла операцию длительностью в 4 часа.

По прогнозам врачей, чешская теннисистка вернется на корт через полгода.

"Вчера утром на приеме у врача я пошевелила пальцами левой руки.

Думаю, это лучший подарок на Рождество, который я могла пожелать.

Теперь мне остается ждать. Неважно, сколько займет восстановление: три месяца, полгода или год. Но я точно хочу вернуться на корт и приложу все усилия, чтобы это свершилось", – сказала Квитова.
теннис, Петра Квитова, теннисистка

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Источник:

Eurosport

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