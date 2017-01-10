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Пилоты ВВС США уступают дорогу российским самолетам в небе над Сирией – WSJ http://www.segodnya.ua/img/article/7867/7_main.1484031285.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/7_tn.1484031285.jpg Мир Летчики из России создают опасные ситуации, сообщает издание

Пилоты ВВС США уступают дорогу российским самолетам в небе над Сирией – WSJ

Сегодня, 08:53

Летчики из России создают опасные ситуации, сообщает издание

Американские пилоты жалуются на российских коллег. Фото: AFP
Американские пилоты жалуются на российских коллег. Фото: AFP

Пилоты ВВС США заявили об опасных сближениях с российскими истребителями в небе над Сирией. При этом американские пилоты предпочитают уступать дорогу российским самолетам, чтобы избежать столкновений, пишет издание Wall Street Journal.

Издание утверждает, что, несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах в Сирии, сближения самолетов продолжаются. Как сообщает газета, американские летчики обвиняют российских пилотов в незнании правил безопасного расхождения транспортных средств, либо неспособности или нежелании соблюдать их.

"Они крайне редко дают устный ответ. Крайне редко уходят в сторону. Мы их пропускаем. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас", — заявил генерал-майор Чарльз Коркоран. Как пишет издание, командующие ВВС США опасаются, что инциденты могут вызвать новый виток напряженности между Москвой и Вашингтоном в урегулировании сирийского конфликта.

"Когда разбивается самолет, по статистике, крушение скорее происходит из-за какой-либо механической неполадки, а не из-за того, что судно кто-то сбил. Но при неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий", — считает полковник ВВС США Дэниэл Мэннинг.

Ранее генерал-лейтенант ВВС США Джефф Харриган заявил, что самолеты РФ и США опасно сблизились в небе над Сирией 17 октября. По словам представителя Пентагона, оба самолета выполняли полет с выключенными огнями и прошли на расстоянии около 800 метров друг от друга. В министерстве обороны РФ в данной связи выразили удивление.

tml
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РИА Новости

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