Пионтковский: Обострением в Авдеевке Путин подбивает Трампа на сделку

Сегодня, 17:08

В мировом сообществе еще есть силы, способные сдерживать игры Кремля, считает политолог

Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Президент России Владимир Путин решил взять инициативу в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом в свои руки, прибегнув к давлению с помощью Донбасса, в частности Авдеевки. Об этом написал в своей колонке на сайте "Новое время" российский политолог Андрей Пионтковский.

По его мнению, попытки наступления на Авдеевку – это не личная инициатива боевиков, а разнарядка Кремля сразу после телефонных переговоров Трампа и Путина.

"Российский президент, видимо, чувствует, что в окружении Трампа и американском политическом истеблишменте в целом ведутся достаточно серьезные дискуссии по поводу политики США в отношении России и Украины. Исходя из этих размышлений, он, судя по всему, решил повлиять на ситуацию, склонить ее в свою сторону", – сказал Пионтковский.

Читайте также: О чем говорили Путин и Трамп

Он отметил, что эскалацией ситуации на Донбассе Путин хочет выбить себе сделку с американцами на более выгодных для себя условиях.

"Победа Трампа, видимо, настолько воодушевила Кремль, что он теперь пытается заключить сделку на более выгодных условиях, а именно продавливает свою интерпретацию Минских соглашений: пока не будет выполнена политическая часть Минских соглашений, перестрелки продолжатся. Те же аргументы Москва будет продвигать в "нормандском формате" и в Вашингтоне", – сказал эксперт.

Он добавил, что в мировом сообществе еще есть канцлер Германии Ангела Меркель, американские конгрессмены и Тереза Мэй, которые занимают жесткую позицию в отношении России.

Напомним, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говорить о возможных российско-американских сделках пока рано. По его словам, сначала нужно определиться с датой и местом встречи двух президентов.
Путин, кремль, трамп, рф, авдеевка, минские соглашения, Пионтковский

Вы сейчас просматриваете новость "Пионтковский: Обострением в Авдеевке Путин подбивает Трампа на сделку". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мнения

Саша Сотник. Фото: скрин с видео

Сотник о кровопролитии на Донбассе: Путин проиграл и мстит Украине

Сегодня, 08:25

По мнению журналиста, когда будут даны объективные оценки случившемуся, россиянам придется платить по счетам

Мнения

Георгий Тука. Фото из открытых источников

Чего добивается Путин? - Тука прокомментировал обострение боев под Авдеевкой

Вчера, 22:49

По словам чиновника, Кремль пытается заставить Украину начать прямые переговоры с боевиками - но этого не будет

Донбасс

Рефат Чубаров. Фото: Facebook

Чубаров рассказал, чего Путин добивается в Авдеевке

Вчера, 17:37

Кремль активизировал агрессию на Донбассе на фоне будущих переговоров с лидерами США, Германии и Франции, чтоб иметь над ними преимущество

Политика

Из Авдеевки вывозят раненых. Фото: AFP

Путин понимает, что США не до Украины, поэтому пользуется моментом - Березовец

Вчера, 15:12

По мнению эксперта, реакция Вашингтона и Брюсселя на трагические события в Авдеевке очень вялая

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Российский историк назвал две стратегические цели Путина

30 Января, 18:02

Москва попытается с помощью нового американского президента избавиться от НАТО, считает эксперт

Мир

Трамп переговорил с Меркель и Путиным. Фото: AFP

Чем отличаются переговоры Трампа с Путиным и Меркель: разница в картинках

30 Января, 15:16

Судя по фото, разговор с российским президентом был куда важнее для него, чем с одной из самых влиятельных женщин планеты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования