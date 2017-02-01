Пионтковский: Обострением в Авдеевке Путин подбивает Трампа на сделку

Президент России Владимир Путин решил взять инициативу в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом в свои руки, прибегнув к давлению с помощью Донбасса, в частности Авдеевки. Об этом написал в своей колонке на сайте "Новое время" российский политолог Андрей Пионтковский.

По его мнению, попытки наступления на Авдеевку – это не личная инициатива боевиков, а разнарядка Кремля сразу после телефонных переговоров Трампа и Путина.

"Российский президент, видимо, чувствует, что в окружении Трампа и американском политическом истеблишменте в целом ведутся достаточно серьезные дискуссии по поводу политики США в отношении России и Украины. Исходя из этих размышлений, он, судя по всему, решил повлиять на ситуацию, склонить ее в свою сторону", – сказал Пионтковский.

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Он отметил, что эскалацией ситуации на Донбассе Путин хочет выбить себе сделку с американцами на более выгодных для себя условиях.

"Победа Трампа, видимо, настолько воодушевила Кремль, что он теперь пытается заключить сделку на более выгодных условиях, а именно продавливает свою интерпретацию Минских соглашений: пока не будет выполнена политическая часть Минских соглашений, перестрелки продолжатся. Те же аргументы Москва будет продвигать в "нормандском формате" и в Вашингтоне", – сказал эксперт.

Он добавил, что в мировом сообществе еще есть канцлер Германии Ангела Меркель, американские конгрессмены и Тереза Мэй, которые занимают жесткую позицию в отношении России.

Напомним, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говорить о возможных российско-американских сделках пока рано. По его словам, сначала нужно определиться с датой и местом встречи двух президентов.