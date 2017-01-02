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Пионтковский объяснил, как пропутинская риторика Трампа играет против Путина http://www.segodnya.ua/img/article/7852/13_main.1483366616.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/13_tn.1483366616.jpg Мир Новому американскому лидеру удалось то, на что никто не надеялся – радикализировал и расширил антипутинский блок в истеблишменте США

Пионтковский объяснил, как пропутинская риторика Трампа играет против Путина

Сегодня, 16:18

Новому американскому лидеру удалось то, на что никто не надеялся – радикализировал и расширил антипутинский блок в истеблишменте США

Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP
Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп своими последними пророссийскими заявлениями еще больше настраивает еще недавних приверженцев России против Путина. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил российский историк и публицист Андрей Пионтковский.

По его мнению, Трампу удалось то, на что никто не надеялся – радикализировать и расширить антипутинский блок в истеблишменте США.

"Если Трамп будет продолжать свои глупости – эти настроения только усилятся. Трамп просто мудак, если считает, что за кибератакой на США стоит не Кремль! Уж извините за такую лексику. Своими постоянными пропутинскими заявлениями Трамп невероятно сплотил американский истеблишмент как раз против Путина", – заявил Пионтковский.

Он отметил, что благодаря Трампу, теперь и демократы настроены против Путина.

"Традиционно поддерживали Украину и выступали против Кремля именно республиканцы. Но сейчас даже демократы в Сенате, которым было наплевать и на Украину, и на Путина, резко ополчились на Трампа и заняли жесткую антипутинскую позицию. Все потому, что видят: путинофилия – самое уязвимое место Трампа, значит, надо атаковать его в этом направлении", – подчеркнул Пионтковский.

Напомним, как заявлял Дональд Трамп, к кибератакам на США во время президентской кампании может быть причастна не Россия, а другая страна. Американский лидер анонсировал обнародование информации о том, кто действительно устраивал кибератаки на США.

В свою очередь Конгресс США обещает принять новые сдерживающие меры в виде санкций против России, а новоизбранному президенту Дональд Трампу пригрозили решительным ответом, если он решит отменить уже введенные санкции.
россия, США, Путин, трамп, Демократы, Пионтковский

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