Пионтковский пояснил, почему в РФ избегают версии о теракте на Ту-154

Ряд обстоятельств указывает на то, что самолет потерпел крушение из-за террористического акта, однако Кремль будет всячески это отрицать, считает политолог

Возможность теракта на борту самолета Ту-154 нанесет колоссальный удар по российской пропаганде, а также произведет сильное впечатление на россиян как ответ за сирийский Алеппо. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его мнению, в Москве понимают, что это мог быть теракт, на который все указывает, однако в Кремле всячески будут это скрывать.

"Бросается в глаза упорное желание московского официоза и пропаганды избежать версии о теракте, хотя целый ряд обстоятельств на него указывает. Отсутствие предупреждения от пилотов, разброс обломков, и то, что погибших пассажиров достают без одежды, означает, что вероятность теракта достаточно велика", – сказал Пионтковский.

Также он сравнил авиакатастрофу самолета над Черным морем с трагедией, которая случилась с пассажирским самолета египетских авиалиний А321 над Синайским полуостровом.

"Версия теракта властями рассматривается как колоссальный удар по всей пропаганде. Вторая месть за Алеппо произведет слишком большое впечатление на население. Посмотрим, как дальше будет развиваться расследование. И помним, что было с египетским самолетом. Тогда две недели отрицали теракт, а потом, когда появились съемки Пентагона, признали", – сказал Пионтковский.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные. По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.

В свою очередь в Минтрансе РФ назвали основные версии катастрофы. По их мнению, теракт не рассматривается в качестве основной версии катастрофы самолета Ту-154. По словам Соколова, комиссия исходит из того, что причинами катастрофы Ту-154 могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования.