Пионтковский рассказал, как Трамп унизил Путина

Президент РФ даже и не подумывал о защите своего союзника Башара Асада от американских ракет, считает политолог

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что президент США Дональд Трамп унизил своего российского коллегу Владимира Путина, когда отдал приказ нанести ракетный удар по авиабазе "Шайрат" в Сирии.

Такое мнение Пионтковский выразил в своей колонке на "Радио Свобода".

"Карибский кризис 2.0" для Владимира Путина закончился гораздо большим позором, чем для Никиты Хрущева. Мы констатируем полный и унизительный провал России", – заявил политолог.

Он отметил, что американцы издевательски корректно за несколько часов предупредили российских военных об ударе, предложив им вывести с базы свой персонал, одновременно дав понять, что знают о том, что Москва фактически участвовала в химическом нападении на мирных жителей.

В результате оказалось, что Путин даже и не подумывал о защите своего союзника Башара Асада от американских ракет, ради чего в Сирию были введены С-300 и С-400.

"Путин благоразумно отступил. Болтать о радиоактивном пепле можно сколько угодно, но только – до угрозы реального столкновения на конвенциональном уровне, где превосходство американской стороны подавляющее. А на ядерную ничью взаимно гарантированного самоубийства никто не подписывался. И прежде всего кремлевские вожди-гедонисты ", – подытожил Пионтковский.

Как сообщалось, корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.

Сам Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по объектам правительственных войск Сирии был необходимой мерой, чтобы предотвратить последующее использование химического оружия.