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"Пирсинг, сатанизм и лесбиянство": после проверки российской учительнице разрешили вернуться на работу http://www.segodnya.ua/img/article/7826/37_main.1482535286.png http://www.segodnya.ua/img/article/7826/37_tn.1482535286.png Мир Увольнения девушки добился петербургский активист движения "Первый нравственный российский фронт" под предлогом того, что она якобы пропагандирует среди детей нетрадиционные ценности, а также принадлежит к ЛГБТ-сообществу и сатанистам

"Пирсинг, сатанизм и лесбиянство": после проверки российской учительнице разрешили вернуться на работу

Сегодня, 05:33

Увольнения девушки добился петербургский активист движения "Первый нравственный российский фронт" под предлогом того, что она якобы пропагандирует среди детей нетрадиционные ценности, а также принадлежит к ЛГБТ-сообществу и сатанистам

Мария Шестопалова. Фото: соцсети
Мария Шестопалова. Фото: соцсети

Главное управление образования российского Красноярска провело служебную проверку по факту увольнения преподавателя музыки Центра дополнительного образования №4 Марии Шестопаловой, и по итогам проверки сообщило, что педагог при желании может вернуться к работе, – пишет TJ.

"Данных, свидетельствующих о принуждении работника написать заявление, не выявлено. Однако в ходе проверки установлено, что заявление работником написано некорректно, с указанием предлога "с", что ставит под сомнение конкретную дату увольнения педагога. Трудовые отношения с Шестопаловой Марией могут быть восстановлены по ее инициативе", – говорится в письме управления.

В управлении отметили также, что директор образовательного учреждения не уточнила корректную дату прекращения трудовых отношений с сотрудником. По этой причине было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя Центра дополнительного образования.

При этом в управлении возобновили проверку этичности поведения педагога. Собранные с ее страниц в соцсетях материалы отправили на экспертизу, результаты которой станут известны только в конце января 2017 года.

Ранее сообщалось, что в России уволили молодую учительницу за пирсинг и подозрение в гомосексуальностиУвольнения девушки добился петербургский активист движения "Первый нравственный российский фронт" Тимур Булатов под предлогом того, что она якобы пропагандирует среди детей нетрадиционные ценности, а также принадлежит к ЛГБТ-сообществу и сатанистам.
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