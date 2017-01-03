Письмо боксера Мохаммеда Али Нельсону Манделе продали на аукционе

Письмо было написано в 1993 году, когда политика апартеида в ЮАР практически завершилась

На одном из аукционов было продано уникальное письмо легенды бокса Мохаммеда Али, написанное в 1993 году, будущему (на тот момент) лидеру ЮАР Нельсону Манделе.

На одном из аукционов был продан уникальный лот. Речь идет об уникальном письме легендарного американского боксера Мохаммеда Али, адресованном лидеру Южно-Африканской Республики Нельсону Манделе.

Само письмо было написано в 1993 году, когда политика апартеида в ЮАР практически завершилась, а Мандела был одним из противников данного режима в стране, и уже через год возглавил государство в качестве президента. В своем письме, Али поддержал Манделу в борьбе с апартеидом в ЮАР и выразил соболезнования в связи с гибелью соратника Манделы Криса Хани.

Любопытно, что место проведения аукциона, на котором был продан уникальный лот неизвестно, однако окончательная сумма покупки составила около $9000.