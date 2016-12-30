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План Трампа по налаживанию партнерства с Путиным столкнулся с серьезным препятствием – WSJ http://www.segodnya.ua/img/article/7846/37_main.1483091586.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/37_tn.1483091586.jpg Мир Как отмечается, Трамп унаследует российско-американские отношения, на которых оставили неизгладимый отпечаток санкции, введенные Обамой в четверг

План Трампа по налаживанию партнерства с Путиным столкнулся с серьезным препятствием – WSJ

Сегодня, 11:50

Как отмечается, Трамп унаследует российско-американские отношения, на которых оставили неизгладимый отпечаток санкции, введенные Обамой в четверг

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

План партнерства с Россией, который вынашивает избранный президент США Дональд Трамп, столкнулся с новым, более серьезным препятствием. Об этом пишет журналист The Wall Street Journal Питер Николас, сообщает InoPressa.

"Одно из главных внешнеполитических обещаний избранного президента США Дональда Трампа состоит в том, что он наладит рабочие отношения с Россией – превратит старого противника в союзника по борьбе с террористическими сетями за рубежом и с другими глобальными угрозами, которые вводили в замешательство президента Обаму", – пишет журналист.

Но мечта о прочной разрядке подвергнется суровому испытанию на прочность: Трамп унаследует российско-американские отношения, на которых оставили неизгладимый отпечаток санкции, введенные Обамой в четверг. "Возможно, у Трампа не будет свободы рук, на которую он рассчитывал", – заключает автор.

Видные республиканцы в Конгрессе поддержали санкции, а два влиятельных сенатора-республиканца – Джон Маккейн и Линдси Грэм – хотят добиться еще более жестких мер.

"Законодатели, по-видимому, намерены провести заседания, посвященные расследованию российских хакерских атак. Потенциально это может склонить американское общественное мнение к более решительной критике российского руководства, которое Трамп обхаживает", – говорится в статье.

"И все же Трамп не вполне загнан в угол. Высокопоставленные сотрудники администрации США сказали, что новый президент после вступления в должность может отменить санкции", – отмечает Николас.

Трамп может предложить России, что смягчит санкции взамен на более активное сотрудничество в борьбе с "Исламским государством" и содействии умиротворению в Сирии. В то же время он может пригрозить обострением конфликта, надеясь удержать Россию от новых агрессивных шагов, говорится в статье.

"Трамп и его команда с самого начала хотели избежать любых помех для сближения с Россией", – полагает автор. Он указывает, что Трамп выбрал в качестве госсекретаря Рекса Тиллерсона, у которого хорошие отношения с президентом РФ Путиным.

Напомним, власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В команде Дональда Трампа заявили, что введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США. "Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", – сказал помощник Келлин Конуэй.

В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников".

По информации СМИ, выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение.
россия, США, Путин, Обама, трамп, санкции

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