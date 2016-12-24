Пловчиха Юлия Ефимова показала чемодан с "русским допингом"

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram фото чизкейка и медицинского чемодана, на котором написано "русский допинг".

С 17 марта по 12 июля 2016 года Ефимова была временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с возможным нарушением антидопинговых правил.

Международная федерация плавания отказалась допустить спортсменку к Олимпийским играм – 2016, но девушка подала иск в Спортивный арбитражный суд, который признал, что она может участвовать в Олимпиаде. В Рио Ефимова завоевала два серебра.