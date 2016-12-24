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Пловчиха Юлия Ефимова показала чемодан с "русским допингом" http://www.segodnya.ua/img/article/7826/84_main.1482574961.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/84_tn.1482574961.jpg Мир Известная пловчиха опубликовала в Instagram фото чемодана "Русский допинг"

Пловчиха Юлия Ефимова показала чемодан с "русским допингом"

Сегодня, 12:22

Известная пловчиха опубликовала в Instagram фото чемодана "Русский допинг"

Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram фото чизкейка и медицинского чемодана, на котором написано "русский допинг".

С 17 марта по 12 июля 2016 года Ефимова была временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с возможным нарушением антидопинговых правил.

Международная федерация плавания отказалась допустить спортсменку к Олимпийским играм – 2016, но девушка подала иск в Спортивный арбитражный суд, который признал, что она может участвовать в Олимпиаде. В Рио Ефимова завоевала два серебра.

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плавание, допинг, Олимпиада-2016, Юлия Ефимова

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Источник:

gazeta.ru

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