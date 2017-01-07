Победа Ле Пен может заморозить украинско-французские отношения – политолог

Фигура лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая является одной из главных кандидатов на пост президента Франции, активно обсуждается политологами.

"Ле Пен в чем-то в своих позициях напоминает Трампа, но все-таки имеет другую биографию: она возглавляет довольно старую националистическую партию во Франции, ее партия является другим политическим явлением, чем Трамп. В связи с этим я бы сказал, что Украина вполне может выступать резко против таких заявлений. И даже запретить въезд Ле Пен", – сказал в комментарии "Апострофу" старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

По его словам, с государственной точки зрения Украина не может себя по-другому вести.

"Если бы Ле Пен действительно стала президентом Франции, на повестку дня в первую очередь вышел бы вопрос, как вообще Франция относится к ЕС. Тогда вопрос Украины для ЕС отошел бы на третье или четвертое место. "Национальный фронт" – партия, которая во всем антиевропейская, пророссийская, не признает суверенитет Украины. Поэтому с Ле Пен действительно мало о чем можно говорить. Ее президентство, думаю, привело бы к замораживанию украинско-французских отношений", – считает Умланд.

Напомним, после ее слов "я не верю в незаконную аннексию Крыма", СБУ и МИД рассматривают возможность запретить Ле Пен въезд в Украину. Украинские и европейские эксперты говорят, что скандальное заявление Ле Пен по Крыму было адресовано России, чтобы получить там очередной кредит, потому что во Франции денег "Национальному фронту" уже не дают. Но шансов мало, поскольку Кремль требует вернуть предыдущий кредит на 9 млн евро, который "Национальному фронту" Россия давала на региональные выборы.