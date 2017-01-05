Победитель Australian Open-2016 обвиняется в участии в договорном матче
Оливер Андерсон выиграл соревнования в юниорском разряде
Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров австралиец Оливер Андерсон обвиняется в участии в договорном матче.
Сообщается, что 18-летний Андерсон подозревается в участии в договорном матче на турнире серии "Челленджер", который прошел в октябре в Траралгоне. По данным следствия, Андерсон должен был проиграть первый сет в матче первого круга турнира против своего соотечественника Харрисона Ломбе. Так и произошло, хотя матч в итоге завершился его победой – 4:6, 6:0, 6:2.
После проведенного расследования молодому теннисисту были предъявлены обвинения. Судебное слушание, на котором Андерсон даст показания, состоится 2 марта.
Андерсон сейчас занимает 743 место в мировом рейтинге.
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