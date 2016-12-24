Победитель азиатской Лиги чемпионов подозревается в договорных матчах

Победитель последнего розыгрыша Лиги чемпионов Азии южнокорейский футбольный клуб "Чонбук Хендэ Моторс" может быть отстранен от участия в следующем турнире из-за участия в договорных матчах.

В сентябре команда была наказана лишением девяти очков в чемпионате Южной Кореи и оштрафована на 83 тысячи долларов, после того, как один из скаутов клуба был признан виновным в попытке подкупа футбольного арбитра в 2013 году.

Азиатская футбольная конфедерация сразу же начала свое собственное расследование, это может привести к отстранению "Чонбук Хендэ Моторс" от Лиги чемпионов в течение одного года.