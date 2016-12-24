Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Победитель азиатской Лиги чемпионов подозревается в договорных матчах http://www.segodnya.ua/img/article/7827/90_main.1482612586.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/90_tn.1482612586.jpg Мир "Чонбук Хендэ Моторс" уже наказан лишением девяти очков в чемпионате Южной Кореи

Победитель азиатской Лиги чемпионов подозревается в договорных матчах

Сегодня, 22:42

"Чонбук Хендэ Моторс" уже наказан лишением девяти очков в чемпионате Южной Кореи

&quot;Чонбук Хендэ Моторс&quot; выиграл ЛЧ
"Чонбук Хендэ Моторс" выиграл ЛЧ

Победитель последнего розыгрыша Лиги чемпионов Азии южнокорейский футбольный клуб "Чонбук Хендэ Моторс" может быть отстранен от участия в следующем турнире из-за участия в договорных матчах.

В сентябре команда была наказана лишением девяти очков в чемпионате Южной Кореи и оштрафована на 83 тысячи долларов, после того, как один из скаутов клуба был признан виновным в попытке подкупа футбольного арбитра в 2013 году.

Азиатская футбольная конфедерация сразу же начала свое собственное расследование, это может привести к отстранению "Чонбук Хендэ Моторс" от Лиги чемпионов в течение одного года.
футбол, Лига чемпионов, договорной матч

Вы сейчас просматриваете новость "Победитель азиатской Лиги чемпионов подозревается в договорных матчах". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Террикон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.