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Победителю боя Кличко – Джошуа нашли еще одного обязательного соперника http://www.segodnya.ua/img/article/7820/60_main.1482411737.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/60_tn.1482411737.jpg Мир Болгарин Кубрат Пулев стал претендентом на титул IBF

Победителю боя Кличко – Джошуа нашли еще одного обязательного соперника

Сегодня, 15:02

Болгарин Кубрат Пулев стал претендентом на титул IBF

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP
Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP

Победитель боя за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко в следующем поединке обязан встретиться с обязательным претендентом на пояс IBF болгарином Кубратом Пулевым.

Об этом на своей странице в twitter сообщил промоутер болгарина Калле Зауэрлянд. Промежуточные бои при этом не предусмотрены.

Отметим, что Кличко уже встречался с Пулевым в 2014 году и победил своего соперника нокаутом в пятом раунде.

Примечательно, что WBA также объявила имя обязательного претендента по своей линии – им стал кубинец Луис Ортис.

В этой ситуации возможен вариант, при котором победителю придется отказаться от одного из титулов, если боксерские организации не разрешат провести защиты поясов поочередно.

Поединок Джошуа – Кличко состоится 27 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

 
бокс, Владимир Кличко, Кубрат Пулев, Энтони Джошуа

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Источник:

Сегодня|Спорт

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