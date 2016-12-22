Победителю боя Кличко – Джошуа нашли еще одного обязательного соперника

Победитель боя за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко в следующем поединке обязан встретиться с обязательным претендентом на пояс IBF болгарином Кубратом Пулевым.

Об этом на своей странице в twitter сообщил промоутер болгарина Калле Зауэрлянд. Промежуточные бои при этом не предусмотрены.

Отметим, что Кличко уже встречался с Пулевым в 2014 году и победил своего соперника нокаутом в пятом раунде.

Примечательно, что WBA также объявила имя обязательного претендента по своей линии – им стал кубинец Луис Ортис.

В этой ситуации возможен вариант, при котором победителю придется отказаться от одного из титулов, если боксерские организации не разрешат провести защиты поясов поочередно.

Поединок Джошуа – Кличко состоится 27 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.