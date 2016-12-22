Победителю боя Кличко – Джошуа нашли еще одного обязательного соперника
Болгарин Кубрат Пулев стал претендентом на титул IBF
Победитель боя за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко в следующем поединке обязан встретиться с обязательным претендентом на пояс IBF болгарином Кубратом Пулевым.
Об этом на своей странице в twitter сообщил промоутер болгарина Калле Зауэрлянд. Промежуточные бои при этом не предусмотрены.
Отметим, что Кличко уже встречался с Пулевым в 2014 году и победил своего соперника нокаутом в пятом раунде.
Примечательно, что WBA также объявила имя обязательного претендента по своей линии – им стал кубинец Луис Ортис.
В этой ситуации возможен вариант, при котором победителю придется отказаться от одного из титулов, если боксерские организации не разрешат провести защиты поясов поочередно.
Поединок Джошуа – Кличко состоится 27 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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