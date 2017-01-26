Почему падали "Протоны": В двигателях российских ракет драгметаллы заменяли дешевыми аналогами

Вчера, 14:46

За расследование причин использования "неликвидных компонентов" уже взялись российская прокуратура, ФСБ и СКР

Ракета &quot;Протон-М&quot;. Фото: Роскосмос
Ракета "Протон-М". Фото: Роскосмос

Роскосмос отзывает все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М" – агрегаты, производимые Воронежским механическим заводом (ВМЗ), не прошли технологическую проверку в ходе огневых испытаний. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источники в российской ракетно-космической отрасли.

Неполадки в ходе испытаний были выявлены в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, устанавливаемых на вторую и третью ступени ракеты "Протон-М", соответственно.

"В ходе испытаний выяснилось, что при сборке первого изделия вместо материалов с содержанием драгоценных металлов, которые должны применяться на данном типе двигателей, использовались менее жаростойкие компоненты", – сообщает издание.

Также стало известно, что подобные "неликвидные компоненты" использовались во всех двигателях второй и третьей ступеней "Протон-М", выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет.

Примечательно, что контроль качества, осуществляемый на дочернем предприятии "Центра Хруничева", в течение этого времени не выявлял подобного рода нарушений.

Сообщается, что к расследованию причин использования "неликвидных компонентов" в ракетных двигателях подключились Федеральная служба безопасности России, российская прокуратура и Следственный комитет РФ.

Проверки ВМЗ приведут к переносу сроков запуска "Протон-М". Первый старт носителя в 2017 году произойдет не ранее июня, хотя до обнаружения неполадок с двигателями был намечен на февраль.

Напомним, 1 декабря российское космическое агентство "Роскосмос" потеряло связь с запущенной ракетой-носителем "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04" на борту через 6 минут после пуска.

Позже стало известно, что стало известно, что на территорию республики Тува (РФ) упали обломки российского космического корабля "Прогресс". Как отмечается, большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы. Соцсети ответили на это бурной реакцией.
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Автор:

Сергей Науменко

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