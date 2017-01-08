Почему Пекин страдает от удушливого смога (видео)

Как известно, в настоящее время Пекин является мегаполисом с одним из самых высоких уровней загрязнения воздушного пространства. Смог окутывает город как покрывало из грязной ваты, а местные жители не выходят из дома без ватно-марлевых повязок. Но откуда взялась эта проблема и как с ней будут бороться местные власти?

Ранее на этой неделе, плотный смог окутал столицу Китая, превратив небоскребы в темные силуэты, а чистый воздух — в желтоватый туман. Канал Chas Pope смонтировал наглядный и довольно жуткий таймлапс, демонстрирующий, как пелена накрывает город.

Дымная пелена накрыла Пекин и еще 24 города Китая, в результате чего власти присвоили происходящему красный код "плотный туман" — высшая степень угрозы. За последние годы качество воздуха в Пекине упало настолько, что многие школы были попросту закрыты, а фермеры устроили настоящую панику из-за того, что растения перестали получать необходимые дозы солнечного света. Защитные маски для лица стали для жителей мегаполиса обыденным делом, а ясное небо зачастую можно было увидеть лишь на огромных экранах баннеров, установленных по всему городу.

Но откуда взялась такая масса грязного воздуха? Смог в Китае возникает по вине человека: ему способствуют как выбросы от промышленного производства и транспорта (чаще всего последствия этого видно зимой, когда резкое падение температуры приводит к повышенному спросу на электроэнергию), так и, к примеру, сжигание угля. Последнее связано с наибольшим количеством смертельных исходов в результате отравления загрязненным воздухом, который в 2013 году унес жизни 366 000 человек.

Смог возникает из-за крошечных, но твердых частиц, находящихся в воздухе. Они могут ухудшать видимость и затруднять дыхание, вызывать кислотные дожди, убивающие растения, и обесцвечивать краску на зданиях. Однако самой важной проблемой является то, что происходит при попадании этих частиц в организм человека. Частицы, размер которых превышает 10 мкм, представляют для медиков и исследователей наибольший интерес — даже такие крохи могут привести к обострению астмы, повредить легкие и даже вызвать сердечный приступ. Для тех, у кого уже есть патологии и заболевания, связанные с сердечно-сосудистой или дыхательной системой, попытка вдохнуть смог может обернуться трагедией.

Беды Пекина усугубляет его географическое положение. Пекин граничит с горами Сишань и Яншань. Из-за этого, когда давление поднимается, в черте города не происходит движения воздушных масс, поскольку они не могут преодолеть горные хребты. Поэтому воздух застаивается, день за днем становясь все более грязным и опасным для здоровья.

Сейчас Китай старается решить эту проблему всеми силами. К примеру, правительство ввело ограничение на вождение автомобилей, но всем ясно, что это лишь временная мера. На этой неделе власти объявили, что потратят порядка $30 млрд для развития проектов возобновляемых источников энергии, то есть солнечных и ветряных генераторов. Как бы то ни было, это будет долгий путь: на сегодняшний день Китай является крупнейшим в мире потребителем угля, и быстро переориентировать такую мощную экономическую и производственную машину не представляется возможным.

Но есть и повод для оптимизма. Примером для Пекина может послужить Лос-Анджелес, где сходная географическая и промышленная обстановка была побеждена строгими нормами и правильным регулированием экономики, в результате чего за последние десятилетия уровень смога там сократился до совершенно незначительного, и жители города вновь увидели чистое небо. Остается надеяться, что и жители Пекина однажды смогут выходить из дома без масок и вдыхать чистый воздух полной грудью.