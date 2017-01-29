Почти 50 человек погибли на свадьбе на Мадагаскаре

Молодожены и гости – всего 47 человек – погибли в процессе свадебной церемонии на Мадагаскаре, сообщила местная полиция.

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