Почти 50 человек погибли на свадьбе на Мадагаскаре
Среди погибших – 10 детей, уточнили полицейские
Молодожены и гости – всего 47 человек – погибли в процессе свадебной церемонии на Мадагаскаре, сообщила местная полиция.
Трагедия произошла в результате падения грузовика, перевозившего людей, в реку.
Среди погибших – 10 детей, уточнили полицейские.
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