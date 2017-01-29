Почти 50 человек погибли на свадьбе на Мадагаскаре

Сегодня, 21:01

Среди погибших – 10 детей, уточнили полицейские

Почти 50 человек погибли на свадьбе на Мадагаскаре, фото trend.az
Почти 50 человек погибли на свадьбе на Мадагаскаре, фото trend.az

Молодожены и гости – всего 47 человек – погибли в процессе свадебной церемонии на Мадагаскаре, сообщила местная полиция.

Трагедия произошла в результате падения грузовика, перевозившего людей, в реку.

Среди погибших – 10 детей, уточнили полицейские.
человек, Мадагаскар, трагедия, погибли, полиция, гости, молодожены, полицейские, в реку

Вы сейчас просматриваете новость "Почти 50 человек погибли на свадьбе на Мадагаскаре". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Фото: Sara Ruane / Louisiana State University

На Мадагаскаре поймали "змею-привидение"

5 Сентября 2016, 19:44

Ученым удалось открыть неизвестный науке вид

Мир

Свадьба на Мадагаскаре. Фото: Sergey Anashkevitch / aquatek-filips.livejournal.com

Свадьба на Мадагаскаре обернулась трагедией: в ДТП погибли 45 человек

Вчера, 18:40

Среди погибших гостей было много женщин и детей, о судьбе молодоженов не сообщается

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования