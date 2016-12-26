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Поднято тело одиннадцатого погибшего при крушении Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7829/50_main.1482691930.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/50_tn.1482691930.jpg Мир Поднято тело 11-го погибшего в авиакатастрофе

Поднято тело одиннадцатого погибшего при крушении Ту-154

Вчера, 21:01

Поднято тело 11-го погибшего в авиакатастрофе

Поднято тело одиннадцатого погибшего при крушении Ту-154, фото AFP
Поднято тело одиннадцатого погибшего при крушении Ту-154, фото AFP

Тело одиннадцатого погибшего в катастрофе Ту-154 под Сочи поднято из воды, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Поднято тело 11-го погибшего в авиакатастрофе", — сообщили в департаменте.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Ранее стало известно, что операция в районе крушения Ту-154 под Сочи будет продолжаться в круглосуточном режиме.
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Источник:

РИА Новости

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