Поднято тело одиннадцатого погибшего при крушении Ту-154

Тело одиннадцатого погибшего в катастрофе Ту-154 под Сочи поднято из воды, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Поднято тело 11-го погибшего в авиакатастрофе", — сообщили в департаменте.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Ранее стало известно, что операция в районе крушения Ту-154 под Сочи будет продолжаться в круглосуточном режиме.



