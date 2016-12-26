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Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи – источник http://www.segodnya.ua/img/article/7833/23_main.1482777689.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/23_tn.1482777689.jpg Мир Участникам поисковой операции якобы удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета

Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи – источник

Сегодня, 20:41

Участникам поисковой операции якобы удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета

Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи - источник, фото AFP
Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи - источник, фото AFP

Останки порядка 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154 подняты со дна и поверхности Черного моря, сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"На текущий момент подняты останки порядка 80 человек", – сказал он.

Кроме того, по предварительным данным, участникам поисковой операции удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета, добавил источник.

Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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