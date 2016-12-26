Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи – источник
Участникам поисковой операции якобы удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета
Останки порядка 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154 подняты со дна и поверхности Черного моря, сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.
"На текущий момент подняты останки порядка 80 человек", – сказал он.
Кроме того, по предварительным данным, участникам поисковой операции удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета, добавил источник.
Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.
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