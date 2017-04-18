Подозреваемый в питерском теракте отказался признать вину и рассказал о подготовке взрыва

Аброр Азимов уверяет, что выполнял команды, не зная об участии именно в теракте

Один из предполагаемых организаторов теракта в питерском метро Аброр Азимов заявил, что не признает своей вины, хотя час назад его адвокат заявлял об обратном, сообщает "РИА Новости".

"Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву, — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", — заявил Азимов.

По его словам, ему дали команду, но он не знал, что участвует в теракте. Какую именно команду ему дали и кто, пока неясно.

Как сегодня сообщал адвокат подозреваемого, Аброр Азимов признал свою вину в причастности к теракту в Питере.

Напомним, в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро на станции "Сенная площадь" погибли 15 человек, включая террориста. Более пяти десятков пассажиров метро пострадали.

Позже прошел ряд арестов членов конспиративных ячеек, причастных к организации взрыва. По подозрению в причастности к теракту были задержаны несколько выходцев из Средней Азии — шесть в Петербурге, двое в Московской области.