Подозреваемый в питерском теракте отказался признать вину и рассказал о подготовке взрыва

Сегодня, 17:05

Аброр Азимов уверяет, что выполнял команды, не зная об участии именно в теракте 

Аброр Азимов. Фото: скриншот
Аброр Азимов. Фото: скриншот

Один из предполагаемых организаторов теракта в питерском метро Аброр Азимов заявил, что не признает своей вины, хотя час назад его адвокат заявлял об обратном, сообщает "РИА Новости".

"Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву, — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", — заявил Азимов.

По его словам, ему дали команду, но он не знал, что участвует в теракте. Какую именно команду ему дали и кто, пока неясно.

Как сегодня сообщал адвокат подозреваемого, Аброр Азимов признал свою вину в причастности к теракту в Питере.

Напомним, в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро на станции "Сенная площадь" погибли 15 человек, включая террориста. Более пяти десятков пассажиров метро пострадали.

Позже прошел ряд арестов членов конспиративных ячеек, причастных к организации взрыва. По подозрению в причастности к теракту были задержаны несколько выходцев из Средней Азии — шесть в Петербурге, двое в Московской области.
теракт, вина, адвокат, питер, подозреваемый

Вы сейчас просматриваете новость "Подозреваемый в питерском теракте отказался признать вину и рассказал о подготовке взрыва". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Ксения Собчак. Фото: Instagram

Собчак обратилась к Путину из-за теракта в Питере

10 Апреля, 10:54

Родственники телеведущей чуть не попали в эпицентр взрыва в питерской подземке

Мир

Место взрыва в метро. Фото: vk.com/spb_today

Невзоров рассказал о возможной связи теракта в Питере с Донбассом

6 Апреля, 11:39

Журналист предположил, что взрыв в метро могли случайно устроить российские боевики

Мир

В Питере снова неспокойно. Фото: sq.com.ua

В Питере нашли бомбу в многоэтажном доме

6 Апреля, 11:30

После обнаружения подозрительного предмета всех жильцов дома срочно эвакуировали

Мир

Машинист поезда Каверин. Фото: скриншот

"Страха и паники не было": машинист поезда метро рассказал о взрыве

4 Апреля, 16:55

Пассажиры первого вагона внесли сумятицу и нельзя было понять, где был хлопок, сказал водитель поезда

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования