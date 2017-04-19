Подозреваемый в убийстве Немцова не признал себя виновным

В Московском окружном военном суде подозреваемый заявил, что в день гибели Бориса Немцова он был сначала в мечети

Фигурант в деле об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев отверг все обвинения. Подозреваемый отметил, что никакой причастности к гибели политика не имеет, передает "Медиазона".

В Московском окружном военном суде подозреваемый заявил, что в день гибели Бориса Немцова он был сначала в мечети, потом поехал в ресторан, а потом вернулся в свою квартиру.

Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Правоохранители задержали четырех подозреваемых, среди которых и Заур Дадаев. Заказчиком дела следствие назвало Руслана Мухутдинова.