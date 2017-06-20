Подробности смерти американского студента, арестованного в КНДР

Врачи прямо не говорят о пытках: напротив, следов физического насилия не нашли, – но предполагают, что в кому он впал из-за остановки дыхания

Поехал в Северную Корею на пять дней, а вернулся через полтора года, в состоянии комы, и уже на родине умер. – так завершился вояж 23-летнего американского студента Отто Вомбиерра в КНДР.

Парня арестовали в аэропорту на пути домой. Причиной стало похищение из отеля агитационного плаката. Суд над ним длился час. Вердикт – 15 лет тюрьмы. Однако, власти КНДР вернули парня раньше: на прошлой неделе его доставили в состоянии комы в один из аэропортов США.

В ночь на вторник парень умер, не приходя в сознание.

Врачи прямо не говорят о пытках: напротив, следов физического насилия не нашли. Но предполагают, что в кому он впал из-за остановки дыхания, однако что ее вызвало – неизвестно.

Версия северокорейских властей – парень болел ботулизмом, а кому вызвала таблетка снотворного, которую он принял. Но в эту версию мало кто верит.

На новость о смерти студента – уже отреагировал американский президент Дональд Трамп. Как Трамп собирается бороться с Ким Чен Ыном, он не уточнил. Между тем, в северокорейских тюрьмах остаются еще трое американских граждан, и дипломаты прилагают все усилия, чтобы они вернулись домой живыми.