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Подругу-мошенницу президента Южной Кореи привели в суд в арестантской робе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/13_main.1482583147.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/13_tn.1482583147.jpg Мир Женщину обвиняют в использовании влияния на президента для получения выгоды

Подругу-мошенницу президента Южной Кореи привели в суд в арестантской робе (фото)

Сегодня, 14:37

Женщину обвиняют в использовании влияния на президента для получения выгоды

Цой Сун Силь – подруга президента Южной Кореи Пак Кын Хе – доставлена для допроса в суд в связи с выдвинутыми против нее обвинениями, сообщает AFP.

Цой Сун Силь обвиняют в использовании влияния на президента для получения выгоды, в коррупции, давлении на крупные корпорации и вымогательстве. Она прошла в офис специальных прокуроров на юге Сеула в серой арестантской робе.

Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.

Несмотря на то, что Пак Кын Хе отстранена от исполнения обязанностей главы государства, по закону она по-прежнему остаётся президентом, а следующие президентские выборы должны пройти лишь в декабре 2017 года. Тем не менее, существует вероятность проведения досрочных выборов.

Во многом дальнейшее развитие политической жизни в Корее будет зависеть от хода расследования в отношении Пак Кын Хе, которая пока остается под защитой президентского иммунитета. Вопрос о лишении ее иммунитета уже поднимался на заседании Конституционного суда, однако каких-либо подробностей и сроков вынесения этого решения пока озвучено не было.
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"Сегодня"

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