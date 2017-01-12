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Погодные катаклизмы: США затопило, а Европа замерзает (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/54_main.1484237706.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/54_tn.1484237706.jpg Мир Прогнозы синоптиков неутешительны – холод и метели продлятся до конца месяца

Погодные катаклизмы: США затопило, а Европа замерзает (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:13

Прогнозы синоптиков неутешительны – холод и метели продлятся до конца месяца


Ливни и снегопады бушуют в США. В некоторых регионах началось мощное наводнение. А Южная Европа остается в плену морозов и снегов – прогнозы синоптиков неутешительны.

Переселенцы в Сербии замерзают. Температура воздуха там опустилась до минус 14 градусов. Выходцы из Азии и Африки, которые сейчас находятся в одном из миграционных центров, не привыкли к зиме и не имеют предостаточно теплой одежды. Спят они на полу и греются у костра. Многие из них уже заболели. И хотя эпидемии пока нет, волонтеры настаивают – мигрантам надо помочь.

В Италии снегопады продолжаются уже несколько дней. Замело дороги, даже в солнечной Сицилии. Проехать многими трассами почти невозможно. Коммунальщики работают круглосуточно, впрочем, расчистить сугробы не успевают. Власть привлекла к работам военных. Прогнозы синоптиков неутешительны – холод и метели продлятся до конца месяца.

Сильные ливни и снегопады - на Западе США. В плену непогоды сразу три штата – Калифорния, Невада и Орегон. В некоторых регионах – сильнейшее за последние 11 лет наводнение. Власти эвакуировали более чем 5000 человек.

В то же время в других районах США из-за сильного гололеда произошло несколько десятков автомобильных аварий. Радуются такой погоде разве что дети и животные.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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