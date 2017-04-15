Погребенные заживо: гора мусора накрыла 40 домов на Шри-Ланке, погибли люди

Сегодня, 01:23

В частности, среди погибших числятся трое детей

По последним данным, под завалами оказались 40 зданий. Фото: AFP
По последним данным, под завалами оказались 40 зданий. Фото: AFP

Обрушение горы мусора на жилища в Шри-Ланке привело к гибели по меньшей мере шести человек, сообщают в пятницу индийские СМИ. В частности, среди погибших числятся трое детей. Еще порядка 10 человек получили травмы.

По данным изданий, из-за продолжительных дождей гора мусора на свалке начала смещаться в сторону домов. В дальнейшем отходы загорелись и рухнули на жилища. По последним данным, под завалами оказались 40 зданий.

"Поиск тех, кто выжил в результате несчастного случая продолжается", – приводят СМИ выдержки из заявления местной полиции.
Шри-Ланка, погибли, отходы, обрушение

Вы сейчас просматриваете новость "Погребенные заживо: гора мусора накрыла 40 домов на Шри-Ланке, погибли люди". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования